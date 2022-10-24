【香港小姐再競選】樊亦敏騷窈窕身段靚爆全場　李天縱麥皓兒表現令人眼前一亮

TVB真人騷綜藝節目《香港小姐再競選》在早前已完成錄影拍攝，將於本周六（10月29日）晚播出。

參賽佳麗均為歷年未能成三甲的港姐，包括1號梁允瑜、2號蔡菀庭、3號陳懿德、4號黎寬怡、5號李天縱、6號李芷晴、7號賴彥妤、8號鄺靜汶、9號黃婉恩、10號王嘉慧、11號何沛珈、12號關楓馨、13號麥皓兒及14號莫韻諰。

《香港小姐再競選》由後起之秀周奕瑋、鄭衍峰、黃庭鋒及林正峰任司儀。另外由陳百祥、仁愛堂主席鄭慧賢、高海寧、葉念琛及袁偉豪任評判，並邀陳曉東、樊亦敏（Amy）、吳幸美及蘇韻姿當表演嘉賓。

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樊亦敏豔壓群芳

在一年內勁減40磅成為全城焦點的樊亦敏，當晚除以一襲灰色晚裝裙會見傳媒，及後更換上超貼身半透視連身裙以師姐身份，帶領師妹吳幸美、蘇韻姿及現場14名佳麗齊齊獻聲，豔壓群芳。

相關壓軸表演環節，主要是向歷年來雖然沒成為三甲、但因為沒有放棄堅持追夢，及後對演藝界貢獻良多的佳麗們致敬，隨著樊亦敏感性開場白：「每年可以得到港姐后冠只得三位佳麗，但只要大家唔好放棄一齊努力，或者會得到比起后冠更加珍貴嘅獎賞。」

接著大會剪輯多位歷年來沒有奪得三甲的港姐參賽片段，包括趙雅芝、周海媚、邱淑貞、郭可盈、張可頤、陳妙瑛、麥美恩、湯洛雯、陳芷菁、何婉盈及郭少芸，當中有演技備受公認的實力演員，也有司儀及主持界人材，配以一眾佳麗手牽手、互望互勵的畫面，煞是感人。

▲ （左起）：樊亦敏、蘇韻姿、吳幸美。

事後Amy受訪時坦言能夠參與是次盛事額外感動及勾起不少昔日參選點滴：「參選港姐前我好似一張白紙咁，但參選咗港姐後就眼界大開，選美唔單只係訓練個人，仲係鍛鍊大家同群體一齊成長，蛻變成更成熟更美麗更有智慧。」

她續指：「當晚我好感動，無論係唱歌抑或講嗰番說話，我都係真心祝福歷年來所有港姐可以擁有美麗璀璨嘅人生，我好為現場嘅參賽佳麗感到驕傲，大家都好有自信、勇氣同正能量，事隔咁多年唔計較結果、將自己嘅成長同蛻變展現出嚟，好有意義，所以我一聽到就舉手話想參與。」

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靚媽李天縱成功塑身

當晚《香港小姐再競選》表現最令人眼前一亮的，分別是現年35歲的2011年參選港姐李天縱，及現年34歲的2007年參選港姐麥皓兒。

已為人母的李天縱不但身形依然弗到漏，更比11年前輕了兩公斤。事後李天縱受訪時笑言生完小朋友後，體重一度暴升至60公斤，現已回復至46公斤左右。

問到減肥心得，李天縱說：「為咗今次參選，我呢五個月每朝7點開始練習瑜伽。」李天縱指當她得悉有相關比賽，只花一秒時間已決定參選，並謂很感恩終於夢想成真：「人生之中，很少有人能夠失去了，但在若干年後還有重來的機會。我希望通過呢次比賽，展示我不為人知嘅魅力、才藝、努力同堅持。」

對於入行以來一直面對的「廣東話發音」問題，李天縱坦言已看開：「我再練十年都會有口音，所以我就不糾結了，我能聽得明白，表達明白，就OK了，可能帶口音的廣東話能帶給觀眾歡樂哩。」

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丘梓謙捧女友麥皓兒

至於參賽期間全程獲男友「蔥頭」丘梓謙支持的麥皓兒，雖然當年的22吋「黃蜂腰」不復再，但依然保持住24吋纖腰。

皓兒在台上表示曾經為演好師奶角色，一度增磅至145磅，最後與樊亦敏一樣於一年內減掉超過40磅，相當勵志。談到減肥心得，皓兒笑謂：「我主要做運動、冇乜節食，咁可以更有效提升代謝率，除咗每日做兩至三個鐘帶氧運動，仲額外會做肌肉訓練。」

▲ 「蔥頭」丘梓謙（左）到場支持女友麥皓兒。

曾是普通話朗誦比賽全港總冠軍、香港傑出中學生、香港傑出少年，及16歲已成為18區歌唱比賽亞軍的皓兒，一度被封「天生比賽狂」，不過對於今次參賽，皓兒起初仍是帶點猶豫，後來竟因皮膚關係獲製作組睇中及支持參選：「佢哋話我啲皮膚好年青喎，都多謝佢哋。」

她又感激男友丘梓謙給予不少實際支持：「今次我才藝表演係跳唱，我自己練習時，佢有提點我邊啲動作會Smooth啲、好睇啲。同埋佢再冇引誘我食嘢，佢係油浸都唔肥嘅類型，之前成日話煮宵夜畀我食。」

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