【屯門鼠患】蝴蝶邨湧現大批老鼠　專家視察料蝶心樓四周最少有過百隻

▲ 屯門鼠患蝴蝶邨湧現大批老鼠，專家視察料蝶心樓四周最少有過百隻。（黃虹銘facebook圖片）

香港不時出現鼠疫，近日屯門蝴蝶邨有大批老鼠湧現，數十隻老鼠有大有細，「日光日白」在榕樹頭下「納涼」，場面令人懼怕。屯門區議員黃虹銘在Facebook指，食環署及房屋署昨日（23日）已派員到場巡查。

Facebook專頁屯碼牛牛日前發布一段可怕影片，數十隻老鼠在蝴蝶邨四處「散步」，方圓十米無人敢靠近。屯門區議員黃虹銘今日（24日）聯同房屋署、食環署、民政署、領展、承辦商代表進行會議，並到場巡查，發現由於該花槽位處被蝴蝶邨水管承辦商借用的儲存貨倉內，故一直缺乏滅鼠工作。

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黃虹銘指，食環署就今次行動亦從總部派遣蟲鼠組專家作視察，協助房屋署及領展就放置老鼠藥和老鼠籠給予意見。在巡查過程中，人員在蝶心樓附近花槽發現多達20個老鼠洞，保守估計附近可以多達過百隻老鼠，有關部門及機構稱會作出相應跟進。

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責任編輯：陳麗娜