【大灣區】李家超：制訂策略方案對接國家　加強大灣區城市之間高水平合作

▲ 特首李家超今日（24日）在領航「9+2」第三屆粵港澳大灣區發展論壇暨頒獎典禮致辭。（政府新聞處）

中共「二十大」會議周六閉幕（23日）。特首李家超指，《施政報告》公布港府將成立「融入國家發展大局督導組」，將就香港對接國家「十四五」規劃和大灣區建設等國家戰略制訂策略方案，目標是進一步打通大灣區人流、物流、資金流、信息流，以新確立的粵港、深港合作專班作平台，加強大灣區城市之間的高水平合作。

李家超今日（24日）出席領航「9+2」第三屆粵港澳大灣區發展論壇暨頒獎典禮。他提及，「融入國家發展大局督導組」，由他親自擔任組長，3位司長任副組長，是本屆政府構建的新體系，強化頂層設計。除了由他親自領導，也重視團隊，3位副組長將獨當一面地領導各政策局，從策略和宏觀角度推進和督導跨局工作。另外，督導組也會支持社會各界把握好深圳前海、廣州南沙、珠海橫琴和深港河套等重大合作平台的發展機遇。

李家超表示，關心香港人，特別是年輕人，在大灣區的發展，目標是讓香港的年輕人在大灣區「9+2」的任何一個城市，都可以找到盡展所長的空間。

他說，在《施政報告》的多個不同章節裏，提出多項與推進大灣區高質量發展和促進香港市民在大灣區發展和生活的措施，不但證明特區政府對香港全力參與大灣區建設的決心，更反映香港與大灣區其他城市本來就密不可分的關係。香港定當推動大灣區的高增值發展，與其他大灣區城市互聯互通，為增強區域發展動能打開全新的篇章。

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責任編輯：陳葆琳