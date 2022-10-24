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【下流上車族】貴婦狗次郎被鮑起靜錫到燶　超可愛明星狗曾演《開心速遞》

娛樂 16:28 2022/10/24

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《下流上車族》的貴婦狗次郎甚得意。

林敏聰、江美儀、鮑起靜等主演的《下流上車族》，因題材貼地大獲好評，除其他演員受讚賞，劇中鮑姐心愛的貴婦狗「次郎」，因著萌爆表情也甚為搶鏡。

現時7歲的「次郎」，現實中名為「麥芽糖王子」，亦是一頭狗明星，其實已演過不少TVB劇集，可說「資深演員」。

「麥芽糖王子」生得趣致可愛，其主人「王子媽」是由朋友的貴婦狗所生的3隻狗BB，送贈其中一隻而開始養。

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取名麥芽糖王子

至於取名為「麥芽糖王子」的原因，「王子媽」解釋：「牠的媽媽是白色，爸爸是啡色，當時牠們未出世前，我已經諗，如果朋友送給我的啡色狗狗，就叫『麥芽糖』，白色便叫『棉花糖』，黑色就叫『芝麻糖』，最後我要了的是啡色，於是便叫『麥芽糖』啦。」

「王子媽」稱一次機會，狗狗獲邀拍劇，曾演出《愛‧回家之開心速遞》第二代「啤啤」，後來因為一些原因未再演此劇，不過亦有其他演出機會，便開始了做「狗明星」工作，曾演出有《失憶24小時》等。

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「麥芽糖」天生熱情，對拍攝工作並不害怕，一見鏡頭就會坐定定，所以十分受工作人員歡迎，亦為牠和主人製造了不少美好回憶。

擔任狗社工

今年拍攝《下流上車族》，多位演員都十分愛錫「麥芽糖」。「鮑姐錫麥芽糖錫到濃啦。但牠都有一定重量，故鮑姐抱起『麥芽糖』就有點吃力，但都很順利。」

平時會做治療犬。（取自麥芽糖王子專頁）

拍劇之餘，「麥芽糖」都有做狗義工。「王子媽」解釋：「我見『麥芽糖』性格溫純，所以即管帶牠去面試做義工及治療犬，將歡樂帶比有需要的人，希望可以一齊去幫助人，亦可向小朋友宣傳愛護動物訊息，做點有意義的事，留下大家的共同回憶。」
 

撰文 : TOPick柴犬出動

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