【後疫情年代】堂食邊境重開外賣需求下降　外賣及零工平台何去何從？　

疫情爆發以來，傳統的消費模式改變，不少行業面臨嚴峻挑戰，而宅經濟的興起，為外賣平台創出了一股浪潮。然而，隨着世界各地陸續開放，香港亦逐步放寬防疫措施，面對復常之路，外賣及零工平台能否繼續穩操勝券？要站穩定腳又需要依賴什麼重要因素？

香港外賣市場現時主要由foodpanda和戶戶送（Deliveroo）瓜分，此兩大外送平台的市場滲透率高，但實際營運成本不斷增加，未必是外界所想像的疫市大贏家。根據foodpanda母公司Delivery Hero的最新財報顯示，今年上半年的亞洲區業務仍未達收支平衡；在英國上市的Deliveroo，今年第二季的總交易額增長較第一季減少10%，原因是第五波疫情緩和後，市民重拾外出用餐的習慣，外賣平台或多或少受到影響。

密集城市限制發展

根據數據平台Measurable AI（量數AI）去年5月公布的外賣市場調查報告顯示，2021年首4個月，foodpanda在香港外賣市場的佔有率為51%，緊隨其後的Deliveroo佔44%，而當時Uber Eats佔有率5%，惟Uber Eats於去年底因退出市場。至今年8月，另一外賣平台「拎得lingduck」亦宣布結束營運。

香港是密集都市，交通便利，食肆林立，在防疫措施放寬下，市民外出用餐非常方便，這些城市優勢對外賣市場發展有一定限制。外賣平台要站穩定腳，需視乎資源投放及財力分配，以foodpanda為例，平台用戶使用量和收入在疫情期間上升，但實際盈利不高，foodpanda香港董事總經理賴偉昕去年曾經表示，公司將不少資源投放於服務質素及使用體驗，當中包括增加送遞員福利、降低顧客用餐成本，因此是「做一單蝕一單」。

平台利潤空間有限

中文大學劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量，最近亦談及香港外賣平台的競爭時表示，香港市場不大，隨著疫情轉變，市民重回餐廳堂食，加上香港中菜較難「打包」，不能一車送出多份，利潤有限。並稱，本港營運成本高，請人不容易，外賣平台或需要給予較高價錢聘請送遞員，縮窄利潤空間。

事實上，香港兩大外賣平台foodpanda及Deliveroo一直公開招兵買馬，foodpanda曾公佈有車手月入最高可達6萬元。最近再度爭取加薪。過去兩年，有外賣員因不滿薪酬待遇先後到foodpanda及Deliveroo辦公室發起大規模罷工，公司均表示送遞員為公司的重要營運組成部分，樂意為他們提供適切福利。

對於近日再有外賣員發起工業行動，foodpanda已逐一回應及處理他們去年所提出的15項訴求，包括調整服務費、採用Google地圖準確計算服務費等，反映資方並非不重視外賣員的意見。

外賣平台車手及步兵雖屬自僱人士，但對比市場上其他自由工作者得到更多支援，香港foodpanda和Deliveroo為所有持有效服務協議的送遞員免費提供保險，更稱會因應行業持續轉變的趨勢，定期檢視保險細節。要解決勞資雙方的分歧，惟有彼此釋出善意，和平協商才能穩定行業發展。

進入後疫情年代，外賣市場正逐漸失去優勢，尋求轉型是出路之一。未來市民對外賣的需求或會減少，但因疫情而改變的生活模式不會一下子逆轉，在電商風氣持續下，多間外賣平台正積極創造其他新機遇：foodpanda在2020年率先開拓網購業務，建立pandamart，標榜最快10分鐘送達，並於近月推出自取及堂食業務，迎合後疫情的消費需要；Deliveroo在今年7月推出戶戶超市，進軍生活百貨市場；HKTVmall亦大力宣傳全新二手平台ShareHub。

連串的新業務發展策略，既有助平台持續成長，亦為市場帶來更多自由就業機會，送遞員通過平台的外賣服務賺取收入，同時得以享受「零工經濟」帶來的靈活與自由度。

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責任編輯：王明芳