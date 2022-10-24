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【野人老師】演活睿智瀟灑校長角色　鄭丹瑞︰滿足感千金難買　

教育 16:13 2022/10/24

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鄭丹瑞於電視劇《野人老師》演出推崇大地小學的校長李世豪。（劇照）

認識《野人老師》的監製湯皓浚已經好多年，他邀請我參與這齣電視劇，演出推崇自然教育、大地小學的校長李世豪這個角色。我跟他說：「我講明先，我係一個好煩嘅演員，因為我會有好多問題。」果然，由接到劇本到開拍最後一稿，我問了又問，他們改了又改。

我不是要他們把所有戲都改到集中在我身上，我只是要求在我演出這個角色前，能清楚明白這個角色的前世今生。「一旦明白咗呢個角色嘅人設，我喺現場就會好乖好聽話，你叫我點拍就點拍。」這是我對劇組的承諾。但礙於檔期關係，我能給他們拍攝的組數有限，因為同一時間，我還要開拍一套電影。第五波疫情於年初爆發，我本來安排得妥妥貼貼：先拍劇、後拍戲，可惜，第五波疫情將所有拍攝工作延後，結果是同一時間開劇開戲。

最新影片︰

《野人老師》李世豪角色性格，是一個睿智瀟灑的校長；而電影那個角色的性格，卻是演繹一個grumpy old man（暴躁老男人）！那兩個多月的拍攝時間，我就遊走於這兩種截然不同的演繹方式：一時睿智、一時失智。電視劇播出後，得到十分正面的反響，是製作團隊的功勞，我有份參與，也感到驕傲。我曾講笑說過：搞創作的漫長折騰，可能埋單時，連最低工資都不符合，但收穫的滿足感，卻是千金難買。在此恭喜監製和他的製作團隊，希望他們再接再厲。

原文刊登於《香港經濟日報》，標題為「滿足感

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撰文 : 鄭丹瑞

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