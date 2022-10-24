【大阪浸溫泉】佔地18萬呎「空庭溫泉」　浸溫泉+美容+打卡應有盡有

▲ 「賞庭溫泉」, 可飽覽約1,000坪的日本庭園

疫情期間, 香港人困足數年未能去旅遊。最近多個地方都紛紛通關了, 陸陸續續聽到不少朋友搶機票﹑計劃去旅行。說到香港人最想去, 應該非日本莫屬。

去日本旅遊除了瘋狂購物和吃盡日本地道美食, 相信「浸溫泉」是不少人想做活動之一。

今次為大家推介一個位於大阪的「空庭溫泉」, 設備齊全多元化, 除了不同類型的溫泉外, 還有多款遊戲設施﹑和不同打卡點, 還有深受女士喜愛的美容SPA等。

交通方面更是非常方便, 由購物熱點梅田坐電車只需10分鐘的時間, 也有免費接駁巴士往來空庭溫泉與日本環球影城之間, 十分適合血拼完或在影城消耗了極大體力後, 去浸溫泉享受一下。

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關西最大型溫泉樂園

作為關西最大型溫泉樂園, 空庭温泉佔地約近18萬呎, 設計以日本的安土桃山時代作為背景, 大家可以穿著和服 「穿越」並盡情享受這個時代的光景和體驗園中各式各樣的設施, 締造一段難忘的回憶。

溫泉的泉水是來自1000公尺的地下, 是弱鹼性, 所以有「美肌之湯」的美名。園內有9種溫泉供選擇, 另外還設有三溫暖及搓澡場, 選擇五花八門。

不同的溫泉區有不同的功能和賣點, 按著自己的需要和喜愛而選擇: 「碳酸溫泉」有高濃度的炭酸, 有促進血液循環的效果，幫助消除疲勞; 「絹湯溫泉」會釋放負離子, 令你整體放鬆; 「主題溫泉」會因應四季的轉變, 大家便可以享受到不同風格的環境等等。

另外, 如果是一家幾口想一起眾樂樂的, 場內也設有10個獨立的湯屋, 在私人的空間下浸浴和唱卡拉OK, 歡渡時光。

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按摩服務消除疲勞

不少女士去旅行也會擔心氣候環境的不同而影響皮膚質素， 為關顧到這方面的需要，庭園特設美客SPA 專區，可讓女士們體驗不同的護膚療程, 達到「由內靚到外」的效果; 如果想更深層次的消除疲勞，除浸溫泉外，療癒處”有提供全身按摩﹑神熱排毒油、腳底按摩等服務。

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打卡玩樂美食應有盡有

空庭溫泉的屋頂有一個約1,000坪的超大型日本風庭園, 會配合不同的季節而舉辦各種活動。場館還提供免費租借日式浴服, 在「千本鳥居」﹑「水洗弁天神像」前盡情拍照, 千本鳥居前方還有「自動攝影機」, 讓大家可以盡情免費使用和下載相片。

此外, 還有掛滿五彩繽紛的越南燈籠的「會安街」﹑可以許願的「空庭天神」﹑空庭本町的「太鼓橋」等。

玩到累餓了, 可到「美食盛宴區」用膳, 當中有一間裝潢富懷舊特色的居酒屋提供大阪的本地料理菜, 也可在「弁天麵」品嚐不同的麵食料理。

場內更有多個遊戲攤位, 有日式懷舊遊戲如拋章魚燒﹑撈金魚等等, 也有現代遊戲區如賽車、夾娃娃等, 除可讓父母和小孩享受特別的時光。

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開園時間及收費

時間:

11:00-23:00 (最後入場時間22:00)

入場費:

成人: 平日2,640日圓 / 週末及假日2,860日圓 / 特定日3,080日圓

小童(4歲至小學生): 平日1,320日圓 / 週末及假日1,430日圓 / 特定日1,540日圓

*未滿4歲免費

夜間入場費用(17:00後入場):

成人: 平日1,980日圓 / 週末及假日2,200日圓

小童(4歲至小學生): 平日990日圓 / 週末假日1,100日圓

還有一些注意事項:

有休館日

收費因應不同時間﹑節日假期等有不同安排

場內部份設施設有收費

以上收費及內容可能隨時變更, 可到官網查閱詳情。

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責任編輯︰陳加希