【大阪浸溫泉】佔地18萬呎「空庭溫泉」 浸溫泉+美容+打卡應有盡有
疫情期間, 香港人困足數年未能去旅遊。最近多個地方都紛紛通關了, 陸陸續續聽到不少朋友搶機票﹑計劃去旅行。說到香港人最想去, 應該非日本莫屬。
去日本旅遊除了瘋狂購物和吃盡日本地道美食, 相信「浸溫泉」是不少人想做活動之一。
今次為大家推介一個位於大阪的「空庭溫泉」, 設備齊全多元化, 除了不同類型的溫泉外, 還有多款遊戲設施﹑和不同打卡點, 還有深受女士喜愛的美容SPA等。
交通方面更是非常方便, 由購物熱點梅田坐電車只需10分鐘的時間, 也有免費接駁巴士往來空庭溫泉與日本環球影城之間, 十分適合血拼完或在影城消耗了極大體力後, 去浸溫泉享受一下。
關西最大型溫泉樂園
作為關西最大型溫泉樂園, 空庭温泉佔地約近18萬呎, 設計以日本的安土桃山時代作為背景, 大家可以穿著和服 「穿越」並盡情享受這個時代的光景和體驗園中各式各樣的設施, 締造一段難忘的回憶。
溫泉的泉水是來自1000公尺的地下, 是弱鹼性, 所以有「美肌之湯」的美名。園內有9種溫泉供選擇, 另外還設有三溫暖及搓澡場, 選擇五花八門。
不同的溫泉區有不同的功能和賣點, 按著自己的需要和喜愛而選擇: 「碳酸溫泉」有高濃度的炭酸, 有促進血液循環的效果，幫助消除疲勞; 「絹湯溫泉」會釋放負離子, 令你整體放鬆; 「主題溫泉」會因應四季的轉變, 大家便可以享受到不同風格的環境等等。
另外, 如果是一家幾口想一起眾樂樂的, 場內也設有10個獨立的湯屋, 在私人的空間下浸浴和唱卡拉OK, 歡渡時光。
按摩服務消除疲勞
不少女士去旅行也會擔心氣候環境的不同而影響皮膚質素， 為關顧到這方面的需要，庭園特設美客SPA 專區，可讓女士們體驗不同的護膚療程, 達到「由內靚到外」的效果; 如果想更深層次的消除疲勞，除浸溫泉外，療癒處”有提供全身按摩﹑神熱排毒油、腳底按摩等服務。
打卡玩樂美食應有盡有
空庭溫泉的屋頂有一個約1,000坪的超大型日本風庭園, 會配合不同的季節而舉辦各種活動。場館還提供免費租借日式浴服, 在「千本鳥居」﹑「水洗弁天神像」前盡情拍照, 千本鳥居前方還有「自動攝影機」, 讓大家可以盡情免費使用和下載相片。
此外, 還有掛滿五彩繽紛的越南燈籠的「會安街」﹑可以許願的「空庭天神」﹑空庭本町的「太鼓橋」等。
玩到累餓了, 可到「美食盛宴區」用膳, 當中有一間裝潢富懷舊特色的居酒屋提供大阪的本地料理菜, 也可在「弁天麵」品嚐不同的麵食料理。
場內更有多個遊戲攤位, 有日式懷舊遊戲如拋章魚燒﹑撈金魚等等, 也有現代遊戲區如賽車、夾娃娃等, 除可讓父母和小孩享受特別的時光。
開園時間及收費
時間:
11:00-23:00 (最後入場時間22:00)
入場費:
成人: 平日2,640日圓 / 週末及假日2,860日圓 / 特定日3,080日圓
小童(4歲至小學生): 平日1,320日圓 / 週末及假日1,430日圓 / 特定日1,540日圓
*未滿4歲免費
夜間入場費用(17:00後入場):
成人: 平日1,980日圓 / 週末及假日2,200日圓
小童(4歲至小學生): 平日990日圓 / 週末假日1,100日圓
還有一些注意事項:
- 有休館日
- 收費因應不同時間﹑節日假期等有不同安排
- 場內部份設施設有收費
以上收費及內容可能隨時變更, 可到官網查閱詳情。
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責任編輯︰陳加希