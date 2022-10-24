【好去處】天文台11月底辦開放日　市民即日起可登記領取免費入場券

▲ 香港天文台將於11月26及27日舉行開放日。（資料圖片）

香港天文台將於11月26及27日舉行開放日，介紹天文台的工作。市民可以由即日（24日）起登記領取入場券免費進場。

天文台指，今年開放日採用世界氣象日的「早預警、早行動。水文氣象和氣候信息，助力防災減災」主題，設置展覽介紹天文台如何應用嶄新科技提供各項服務，包括天氣預報、航空氣象、微氣候監測及輻射監測。

有意參加開放日的市民須預先作網上登記，每人最多可索取4張入場券。如報名人數超出限額，將以電腦抽籤形式處理。登記系統由10月24日起至11月8日中午12時開放，成功獲取入場券人士會於11月21日或之前經電郵收到二維碼入場券。



開放日詳情如下：

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責任編輯：黃悅晴