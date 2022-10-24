【勒索候判】涉逼15歲女網友當性奴至28歲　無業男認勒索等5罪候判

▲ 涉逼15歲女網友當性奴至28歲，無業男認勒索等5罪候判。(資料圖片)

23歲無業漢疑與15歲女童於手機遊戲中結識後，旋即發展成情侶。兩人分手無業男涉以女童的裸照，威脅對方成為自己的性奴13年，又要求對方口交及舔腳，及後再勒索1.5萬元。涉案無業漢其後被捕，今（24日）於區域法院承認非禮及勒索等5罪，暫委法官斥被告除性要求外，又要求事主支付金錢，並持續地加重要求，還押被告至11月7日判刑，其間索取事主的創傷報告及被告的精神科報告。

被告陸浩文（23歲，無業）今承認2項促使未滿16歲兒童製作色情物品罪、1項猥褻侵犯罪、1項勒索罪以及1項刑事恐嚇罪。被告另被控刑事恐嚇罪及管有兒童色情物品罪則存檔法庭。

案情指，被告與X於2019年6月透過手機遊戲認識，其後成為情侶，X當時15歲。X約於6月13日時應被告要求，分別將2張裸體等相片以WhatsApp傳送給被告，同月底被告主動與X分手。

同年10月被告要求與X發生性關係，但遭X拒絕，被告其後威脅將X裸照放上網，X因此感到害怕，並要求被告不要這樣做。被告其後要求X成為他的性奴，直至她28歲，被告另傳送10張X裸相予對方，X之後就範，答應到被告家中。

同月22日下午，被告帶X到其住所後，先脫去X的校服，撫摸其胸部，並威脅X替其口交。被告後來試圖與X性交，X緊合雙腿，令被告未能成事。被告遂要求X舔他的腳，X照辦後被告再要求X替他口交，X照辦後離開。

至同年11月被告因不滿遭X冷落，再以裸照威脅X，X要求被告刪除裸照，被告要求X支付1.3萬元或支付9,000元，但需與被告進行性活動至X找到男朋友為止。X選前者，惟被告要求X每月與他進行性活動6次，以及將勒索金額提升至1.5萬元。X遂於同月22日將事件告知學校社工，被告於2020年1月被捕，警誡下承認X曾替他口交。

暫委法官指本案性質嚴重，不但事主十分年輕，亦涉及被告的進一步威脅。被告除要求性外，又要求X支付金錢，其間亦持續地加重要求，還押被告至11月7日判刑，先替X索取創傷報告，以及替被告索取精神科報告。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9



記者：梁錦麟