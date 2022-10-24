【最新疫情】今增5,406宗確診個案　再多7名染疫人士離世

▲ 本港疫情持續。（陳靜儀攝）

衞生署衞生防護中心今日（24日）公布，單日新增5,406宗確診個案，包括4,930宗本地感染及476宗輸入個案。另再多7名確診者在公立醫院離世。

新增476宗檢測陽性輸入個案，315宗涉及機場檢測樣本、101宗涉及第1至3日樣本，餘下60宗涉及第4至7日樣本。

本地個案方面，院舍新增10宗個案，10名院友分別來自8間院校舍，涉及4間安老院舍及4間殘疾人士院舍，合共45名院友列為密切接觸者。

截至今日中午，661間學校共呈報1,367宗個案，涉1,161名學生、206名教職員。再多17間學校有個別班別需停課7天，共涉17班；另有一間學校的課外活動小組需停課。

此外，衞生署公共衞生化驗服務處於10月15至21日收到為本地個案作核實化驗的樣本中，與Omicron變異病毒株BA.2.12.1及BA.4／BA.5亞系（包括懷疑個案）有關的樣本，分別佔約0.1%及91.5%（7天移動平均比例）。

截至今日零時零分，衞生署公共衞生化驗服務處在本港的輸入個案中累計發現132宗XBB、6宗XBD、6宗BA.2.75.2、4宗BA.4.6、8宗BF.7及12宗BQ.1.1亞系個案，而本地個案中亦累計發現5宗XBD及兩宗BQ.1.1亞系個案。

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責任編輯：黃悅晴