【前列腺增生】PSA指數偏高=患前列腺癌？　醫生拆解迷思：或是前列腺增生

▲ PSA指數偏高未必等於患前列腺癌。

一位男病人驗血時發現PSA指數（前列腺特異性抗原水平）高於4，被轉介到泌尿科。「這是cancer嗎？」他戰戰兢兢前來詢問。

我向病人解釋道：「PSA數字反映前列腺分泌出來的蛋白質。指數4至10，有1/ 5機會是癌症；10至20，患癌的機會更高。雖然如此，但不要過分擔心，因為數字偏高，不一定由cancer引起，可以是前列腺發炎或前列腺增生。」

前列腺增生（肥大）多數是自然衰老現象，甚為普遍。最基本的檢查是驗尿和驗血，如果尿液有細菌，即是泌尿系統發炎，可使用抗生素治療。另外，驗血可以檢查腎臟有否出現問題而影響排尿。

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排尿情況也是診斷的基礎。正常的前列腺大小如一顆核桃，如果增生便會壓迫膀胱和尿道，引起下尿路症狀。病人說：「近年我排尿的確有困難，成日要去小便、突然好急、有時排尿又會斷斷續續、滴滴下、痾唔清……」不過，小便情況是主觀的感受，醫生亦有方法將資料客觀化。

例如醫生指導病人做「小便日記」，記錄三餐之間小便次數和夜尿情況、用量杯度尿量、有沒有漏尿等，一般做三天已足夠。醫學上，每天排尿兩公升、小便6至9次屬正常。有些病人做完日記，才「相信」自己如廁習慣正常，只是疑病而已。亦有病人一天排尿十數次，每次幾百毫升，這是不正常的，可能與糖尿病或缺乏荷爾蒙有關。

另外，尿速測試亦有助斷症。如果尿流太慢，有可能是因為前列腺增生壓迫尿道。檢查時，病人可將尿液排到有漏斗裝置的儀器，並量度病人的尿液流量和强度。測試後，醫生可使用超聲波檢查膀胱有沒有剩餘的尿液，以作進一步的評估。

一般的前列腺增生可用藥物治療，不過如果藥物作用不大，病人排尿問題持續，便有需要作進一步檢查。例如經直腸超聲波，就是將儀器探頭從肛門伸入直腸，使用超聲波量度前列腺的大小、有沒有腫瘤，或者觀察殘餘在膀胱的尿液容量、有沒有結石等等。如果醫生懷疑病人有膀胱病變，便有需要進行膀胱鏡檢查(Cystoscopy)，從尿道插入儀器，檢視尿道和膀胱情況。最後，如果懷疑有前列腺癌，便要進行前列腺組織採摘化驗，在顯微鏡下看看有沒有癌細胞。

經過診斷，原來這位病人前列腺出現增生，由於藥物未能改善排尿問題，於是接受「電切」手術，刮除了增生的前列腺組織。病人確診並非前列腺癌後，他亦放下心頭大石，但仍然緊張地問道：「前列腺增生會變成癌症嗎？」我答道：「放心！前列腺肥大是良性的組織增生，前列腺癌是異常的細胞分裂。這兩個病沒有絕對的關係，大多數的前列腺增生都是良性的，不會引發癌症。」

▲ 泌尿外科專科醫生王明晧。

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