【全港清潔行動】黃大仙區鼠患問題嚴重　民建聯促訂長期打擊衞生黑點計劃

▲ 民建聯早前發起「全港衞生黑點巡查行動」，全港共發現142個衞生黑點。（民建聯供相）

政府開展「香港新市容」全港清潔運動展開逾兩個月，民建聯發現，九龍城及黃大仙區，當中逾半地方有改善，但亦有新增衛生黑點。該黨促請政府訂立長期打擊衞生黑點計劃，設立舉報制度，立即啟動全港滅鼠，包括把滅鼠範圍擴至民居，並加強罰則改善單車棄置及違泊問題。

民建聯今年7月起發起「全港衛生黑點巡查行動」，動員義工積極舉報衞生黑點。為了解衞生黑點的最新情況，民建聯於8月至10月期間再次巡查，其中以黃大仙區的20個衛生黑點之中，四分之三已有改善。

然而，該區鼠患問題嚴重，部分屋邨更有老鼠入屋。該黨建議政府成立滅鼠專責小組，上門協助居民滅鼠，並加強巡查食肆及後巷，檢控棄置廢物人士，並研究修例提高罰則。另外，新蒲崗新增部分黑點，出現垃圾堆積、霸佔行人路等問題，當中包括衍慶街一帶。

至於九龍城的41個衞生黑點，其中27個衞生黑點已清理，但亦有新地方出現垃圾堆積、棄置廢車、建築廢料及鼠患等問題。

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責任編輯：陳葆琳