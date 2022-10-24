【飯戲攻心】林明禎攜56歲凍齡媽媽同現身　餅印樣力證超強美女基因

▲ 林明禎攜56歲凍齡媽媽同現身，餅印樣力證超強美女基因。

「大馬女神」林明禎近日出席電影《飯戲攻心》謝票活動，一如往常成為場上焦點所在。有市民捕捉到，林明禎這次還帶上媽媽一同出席，逆齡高顏值林媽媽吸睛程度不輸女兒，反映出一家人的超強美女基因。

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現年32歲的林明禎於新戲《飯戲攻心》中飾演網紅阿Meow，近日頻繁與電影導演及主要演員等四出到戲院謝票衝票房。有市民捕捉到，當日與林明禎一同現身的還有林媽媽。已56歲的媽媽凍齡有方，畫面中絲毫看不出衰老疲態。

最強「母女姊妹花」

林明禎於今年母親節時晒出與媽媽視像以及姐弟慶祝母親節的相片。當時，56歲的林媽媽穿上粉藍色吊帶裙，少女味十足。而在林明禎貼出慶祝媽媽生日的家庭照中，其中一張照片是林明禎、家姐林詩枝與媽媽的三人合照，凍齡的林媽媽站在兩名女兒的身旁就如三姊妹；林明禎還與媽媽一條裙兩份著，媽媽穿著後風韻猶在，毫無違和感。

三母女還分享一同身穿緊身旗袍的相片，林媽媽不僅身上沒有一點贅肉，臉上也沒有任何歲月的痕迹，超強基因令人為之羨慕。由此，網民更封林媽媽為「最強凍齡星媽」、「美魔女」稱號。

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胞姊同樣高顏值

除了媽媽保養得宜，胞姊林詩枝（Brandy）與林明禎一樣擁有超誘人身材。Brandy更是大馬選美亞軍出身，是集模特兒、演員、歌手於一身的全能藝人，下嫁身家超過20億港元的姓大馬富商，更已榮升人母，但樣貌及身材依舊在線。

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良好運動習慣維持身材

擁有32E豐滿上圍和22吋纖瘦黃蜂腰的林明禎有「真人版娜美」的封號，她更曾經公開體重，指人生從未試過超過45KG。美女的保養秘訣究竟是什麽？原來，林明禎本體弱多病，一度吃藥吃到爛面，後來透過做瑜伽、游泳、跑步，大量排汗後，不僅皮膚氣息變好，也不易生病，人也更精神，自此認定運動是很好的生活習慣。過程中，林明禎漸漸養成腹肌，發現原來女生有腹肌頗為性感，更愛上腹肌的線條，成為日後運動的原動力。

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她建議，剛開始運動的人，每星期僅用3到4天做運動就可以，時間也不用太長。以一星期4天運動的話，每天一個小時的運動量已夠，例如可以跑步15分鐘後，做其他核心運動，之後再跑5分鐘。但她提醒，足夠睡眠是第一位，因太累做運動效果反而不好。另外，3餐要吃得好，不可肚子餓；最好自己煮、吃原型食物：

我吃的，都是自己做，很健康。我會把食材當調味料，不放鹽、醬油，比如用小蕃茄代替糖，用水果、食材去代替我想要的味道。

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責任編輯：羅嘉欣