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【豪宅疫情】凱旋門、君臨天下多幢豪宅污水呈陽性　港府派約13萬個快測包

社會 16:50 2022/10/24

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凱旋門、君臨天下多幢豪宅污水呈陽性，港府派約13萬個快測包。（郭紫珊攝）

政府今日（24日）表示，為應對新冠疫情，環境保護署與渠務署正在各區採集污水樣本進行冠狀病毒檢測，並在一些地區檢測到污水呈陽性的結果，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在。
 
快速測試
 
因應以下各區的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，當區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約13萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者：
 

  • 深水埗區 — 曼克頓山、清麗苑及盈暉臺
  • 觀塘區 — 麗晶花園、啟泰苑及祥和苑
  • 油尖旺區 — 凱旋門、君臨天下、漾日居、天璽I及擎天半島

使用快速抗原測試包時，應留意和跟從製造商的指示，正確進行測試和讀取結果，並宜在讀取結果後立即拍照以作紀錄。進行測試前後須潔淨雙手，盡量減少在採集樣本區域內放置非必要用品。進行測試後，需要小心包裹和密封測試套件的所有組件，並妥善棄置。若家居環境在採集樣本的過程中受污染，應以1比49稀釋家用漂白水或70%酒精進行消毒。

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責任編輯：陳麗娜

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