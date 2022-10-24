【曱甴出沒】女上司房內現曱甴求助　同事關門慘變困獸鬥【附KO曱甴方法】

不少人害怕曱甴，有打工仔在網上發文指，日前在公司「阿姐」的房間出現曱甴，她隨即不停尖叫，豈料沒同事理會，更關門處理，讓姐被困房中5分鐘。

該名網民日前向facebook專頁「奴工處」投稿，稱「阿姐」房間內日前出現一隻大曱甴，令她不停尖叫，「又叫同事入嚟打死佢」，但沒同事理會她。

其後，有同事突然走上前關上「阿姐」房門，並稱不要讓蟑螂走出房間，再找清潔人員到場處理。樓主續指，「最後阿姐被困5分鐘先有人嚟清潔，笑到我哋肚痛」。

帖文隨即引起網民熱議，並笑言「同事：幫緊你 幫緊你」、「想知5分鐘後阿姐出嚟個樣係點」、「困獸鬥5分鐘...如果隻嘢識飛咁...入面應該亂到7彩」等。另有不少人關心該名關門同事的下場，留言指「同事第二日有冇返工」、「個同事應該好快派散水餅。」

螂帶有病原體可致嘔吐腹瀉

根據本港食環署資料，蟑螂排出的分泌物可令食物變質；其排泄物及蛻下的外殼含致敏原，可令人出疹、流眼水和打噴嚏。蟑螂體內亦帶有多種有害微生物，其身體表面則帶有病原體，可致食物中毒、噁心、嘔吐和腹瀉。因此，家中常有蟑螂是對健康的嚴重威脅。

消滅及預防蟑螂方法

香港蟲害管理學會主席陳澤森早前接受TOPick訪問時表示，蟑螂繁殖力強，喜歡棲身於有水而又溫暖的地方，因此容易積水的廚房及廁所最容易發現牠們的蹤影。如不理會，很快就會繁殖出更多蟑螂。香港家居常見的是德國蟑螂，常藏身在雪櫃後面、微波爐底及抽油煙機等。不潔的環境及太多家居雜物，容易令蟑螂落地生根、後患無窮。

在家中發現蟑螂，除了殺蟲水，還有甚麼選擇？有網民用肥皂水對準蟑螂噴射，令牠們掙扎數秒後就死亡。滅蟲專家李宇軒早前接受TOPick訪問時表示，從科學角度而言，鹼水對大部份昆蟲都非常致命，因為鹼水會破壞昆蟲外骨骼表面的油質，令牠們呼吸困難。

TOPick綜合多位專家的建議，列出對付蟑螂的方法：

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：羅嘉欣