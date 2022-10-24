【詐騙銀行】涉騙銀行逾1億元貸款融資　公司董事囚逾33個月會計文員囚36個月

▲ 公司董事及會計文員涉串謀騙銀行貸款及融資逾億元，今於區域法院被判監逾33個月及3年。資料圖片

中小企董事和會計文員涉於5年間，連同幕後策劃人詐騙4間銀行貸款逾1億港元及獲銀行融資共3,100萬元，廉署早前起訴兩人。董事早前承認20項串謀詐騙罪，文員經審訊後被裁定2項串謀詐騙罪成，今（24日）分別被判監33個月24天及36個月。暫委法官判刑時指，涉案詐騙計劃精密，法庭需發出明確訊息，顯示此類罪行嚴重性。

被告為華麗國際前獨資董事陳永福（60歲）及前會計文員黃梓華（28歲），陳早前承認20項串謀詐騙罪，黃則在審訊後被裁定2項串謀詐騙罪成。

暫委法官判刑時指，本案另有1名黎姓策劃人，陳明知黎的詐騙計劃，但仍參與其中，並擔住華麗國際董事，簽署不同虛假文件，以及假裝公司有業務，涉款逾1億200萬，可見陳參與程度高。

暫委法官考慮到涉案金額高、詐騙計劃精密、對文件信貸的影響，法庭需發出明確信息，顯示此類罪行的嚴重性，遂以7年作陳的量刑起點。暫委法官指，陳曾以控方證人身份出庭作證，有助控方舉證，可獲55%刑期折扣，加上被告候審7年等因素，遂判監禁33個月24天。

暫委法官又指，黃雖不是策劃人，但仍是主要參與者，包括製作融資申請表及交予相關銀行處理，惟黃唯一得益僅是其薪金。暫委法官考慮到黃案發時只有21歲，剛踏入社會工作，易受老闆擺布，加上候審7年間已改過自新，判黃入獄36個月。

控罪指，2名被告涉於2010年9月至2015年1月期間，聯同他人一同串謀欺詐花旗銀行（香港）有限公司、大新銀行有限公司、星展銀行（香港）有限公司及香港上海滙豐銀行有限公司，即不誠實地提交證明文件或表示文件為真確，導致該4間銀行向華麗國際批出83筆貸款共逾1億元，以及其中3間銀行向華麗國際批出銀行融資共3,100萬元。

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記者：梁錦麟