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【藝術無界限】堅尼地城海濱舉辦「星空」陶瓷展　復康人士與知名藝術家共同創作

社會 16:59 2022/10/24

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堅尼地城海濱舉辦「星空」陶瓷展。

聖雅各福群會偕具陶藝經驗的復康人士，舉辦「我們的星空」展覽，一眾「藝想師傅仔」與來自世界各地的知名藝術家，利用逾3,000牌細小陶瓷片，以星空為主題合力拼湊成各色裝置藝術品。展覽10月23日至11月20日在堅尼地城卑路乍灣海濱長廊展出。 

由政府資助的《我們的故事+1+1》第二集以「我們的星空」為題，集合15位復康人士及10位海外藝術家一同創作陶瓷片。展覽作品包括3座約高2米的陶瓷片樹型裝置，12個直徑超過1米、鋪設了陶瓷片的竹編球體裝置，及展示陶瓷片的斜面平台。所有作品將放置於地面一個約闊18米、由反光貼紙組成的巨型六角星型圖案上。裝置内更設有燈組，讓陶瓷片可以在夜間依舊散發光芒，匯聚繁星點點。 

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有6年陶瓷經驗的「師傅仔」劉思奧特別喜愛小動物，家中亦飼有2隻烏龜。而尤其喜愛貓咪的她更與來自美國的藝術家合作，以「貓貓」為靈感，將一塊塊陶瓷片放置在「星球」之上。 

而自2009年起便已參與成為「師傅仔」的蕭宇恆則對穿梭機元素特別感興趣，到訪科學館後更是對星球、星座等元素念念不忘，故他亦將心中的情感投射在作品之上，燒製出蘊含星際元素的作品。 

聖雅各福群會復康服務「藝想」藝術發展經理鄧嘉寶表示，該會自1999年起，便已透過陶瓷聯繫復康人士。她解釋，製作陶瓷是一個集合多媒體的活動，是一個「有反應的媒介」：「摸落去佢會凹，暴力佢就會裂，可以同佢哋溝通到，並非純粹言語最直接。」 

她指出，「我們的星空」中的星星其實意味着「希望」，而每個人的星星都充滿想像力。她期望透過融入社區的展覽場地，街坊可自由在「星空」中活動，將作品和陶藝活動帶入社區。 

此外，聖雅各福群會「藝想」亦將於11月舉辦免費親子陶瓷班，由1位「藝想師傅仔」現場傳授陶藝技法，以簡單工具做出星星陶瓷片。 

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記者：黃穎津

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