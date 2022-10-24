【大跌市】恒指大跌千點創13年低位　小股民：跌跌跌完全未見底？

▲ 恒指今日大跌1030點收市。（黃傑偉攝）

港股創逾13年低，全日大跌逾1,000點，僅險守15,000點關口。科技股受壓，美團（03690）挫近15%，阿里巴巴（09988）、騰訊（00700）跌逾11%。恒指全日大跌1030點，收報15180點，成交1617.5億元。科指挫9.7%，報2801點。



▲ 市民黃先生（黃傑偉攝）

▲ 任職文職的黃小姐。（黃傑偉攝）

▲ 任職投資行業的趙先生。（黃傑偉攝）

滙豐（00005）逆市升逾1%；長建（01038）升逾4%，為表現最好藍籌。恒生指數低開316點，其後跌幅逐步擴大，恒指半日跌809點，午後跌勢加劇，尾市曾跌最多1128點，低見15082點。

TOPick記者於收市前後，在中環訪問多名小股民。各人都相信股市仍未見底，難估跌到何時，唯有改變策略，尋求較低風險投資。

任職投資行業的趙先生指，恒指大跌可能與疫情影響有關，自己投資策略會選擇藍籌股低風險等投資，雖然回報可能較少，但也較穩陣。

任職文職的黃小姐指，自己一切隨遇而安，會以自己經驗入貨，自己投資策略是只會以餘錢投資，不會太沉迷，否則就如賭博。

市民黃先生指，經濟受疫情影響，自己暫時會採取觀望態度，因恒指未知會跌到什麼程度，暫時不適宜投資，不胡亂投資避以免蝕錢，一切只可以暫時觀望。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃傑偉