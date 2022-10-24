【危駕候判】大涌路私家車撞小巴致司機身亡　兩衝燈女司機認危駕致死候判

▲ 兩女司機今於荃灣裁判法院承認控罪，押後判刑。資料圖片

2021年6月中沙田大涌橋路發生嚴重車禍，駕駛奧迪(Audi)私家車的女司機疑跟隨前車衝燈，攔腰撞至前方的小巴翻側滑行15米，導致小巴司機死亡，另7人受傷。事後女司機被捕，另一名衝燈的瑪莎拉蒂(Maserati)女司機亦自首。兩名肇事女司機今（24日）於區域法院承認危險駕駛引致他人死亡及危險駕駛等3罪，奧迪女司機還押至11月8日判刑，另1名女司機獲准保釋，待索取社會服務令報告。

被告為池燕妮（33歲）及王萍（30歲），兩人當日分別駕駛奧迪(Audi)私家車及瑪莎拉蒂(Maserati)私家車。池承認危險駕駛引致他人死亡及身體嚴重受傷2罪，王則承認1項危險駕駛罪，事發於2021年6月13日。案件今移師荃灣裁判法院處理。

案情指，案發當天池的暫准駕駛執照(俗稱P牌)期剛屆滿5天，她當日駕駛一輛奧迪私家車開往沙田新城市廣場方向，在沙田圍路及大涌橋路的燈口位置停下，車上載著池的丈夫及潛在買家，而前方則是王駕駛的瑪莎拉蒂私家車。

當其中2條轉入大涌橋路的左轉箭嘴燈轉綠時，池及王所在的行車線的紅綠燈仍未轉綠燈，但王卻跟隨毗鄰已轉綠燈的車輛駛前，跟在王後面的池亦一同跟隨衝燈，結果在交界攔腰撞上一輛駛向往馬鞍山方向的小巴。

小巴被撞致翻側倒地，57歲小巴司機的頭部被小巴車身壓住路面上，當場不治。6名小巴乘客亦受傷，其中2人重傷，各人當時均沒有佩戴安全帶。池當場被捕，王則於案發翌日自首，兩人在警誡下均保持緘默。

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記者：陳曉欣