【東張西望】投訴樓上滲水天花滴熱水灼傷　居屋戶主涉自製漏水鬧劇專家揭內情

▲ 究竟內情係點？

日前TVB節目《東張西望》播出一集居屋戶主疑自製漏水鬧劇，節目接獲王小姐一家報料，指住所天花嚴重漏水，猶如暴雨，戶主又指曾被天花板滴下的熱水灼傷，所以全屋都鋪上垃圾膠袋或防水膠布保護家具，更稱早前石屎剥落，甚至出現漏電情況。不過專家上門檢查時，卻有驚人發現，用儀器測試後，發現天花板竟然是乾的，懷疑有人自製漏水鬧劇。

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74歲事主王伯跟妻子、兒子和孫女居住居屋30年，指上月10日廁所洗手盆對上天花出現漏水問題，隨後更擴散至客廳、睡房，更試過早上6點幾，似暴雨一樣一粒粒水珠滴出來「真係落雨咁，唔係一滴一滴，水柱咁樣。」

王氏一家形容周六漏水特別嚴重，認為通常下午5時後用水較多所致，形容水會突然灑下來、「啲水好似跟住我行」。王太直言害怕得大叫、心緒不寧和手震，寧願去樓下公園坐也不想待在家中，而王太因為漏水事件曾經去過寺廟祈福，而家中大門都貼上黃符。

▲ 專家進行潑水測試，與事主提供的漏水片段相若。

但樓上戶主並非不合作，做過浴室防漏工程，而亦有開門做色粉測試，但觀眾王小姐一家仍然每天或隔日向管理處投訴天花板滴水，節目就找來有20多年驗樓經驗的專家賴達明上門檢查，卻發現幾個令人費解的問題。

天花全乾濕度低

管理公司及滲水檢測技術總監賴達明先後上門檢查，卻發現事件有4大疑點。首先賴達明利用儀器詳細檢測前一晚漏水的位置，結果發現天花全乾，無法量出明顯濕度。而且樓上住戶在上月29日完成企缸地台維修和防水工程，惟王伯仍投訴天花滴水。政府滲水辦在上周一（17日）上門檢測，得出的濕度也是個位數字，完全沒有超標，認為樓上漏水的說法難以成立。

色粉測試疑點

管理公司指每次收到王伯投訴，都有派員上門拍照，並曾到樓上廁所做射水和色粉測試。事後王伯稱天花出現橙色，然而樓上師傅卻並非使用橙色色粉，未能證實水從樓上單位滲下去。

擋水膠布下方有水珠

管理處職員發現，事主掛在客廳和睡房天花擋水的膠布，膠紙下方有水珠，但上方卻沒有，天花亦完全乾爽。賴達明也發現多個奇怪位置有懸掛水珠，包括水管底部、門框底部等，認為情況不尋常。

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天花水珠呈散射狀

賴達明指滲水水漬通常是橢圓形，而非點狀和散射狀，而且被滴下熱水造成灼傷更是「相當奇怪」，直言驗樓20年從未遇過類似情況，他指「相信成件事係有人故意向天花潑水，故意製造滲水跡象出現。」

賴達明又跟主持模擬向天花潑水，發現天花板上有很多懸珠，對比王伯提供的片段，滲水懸珠的形態極為相似，在部分片段更疑似聽到潑水聲，才看到有水滴下來，甚至看到有水是從下而上，並在數分鐘內由大範圍滴水變成懸珠，甚至很快就乾，變成小範圍懸珠。對此王伯跟妻子感到委屈，直言「冇可能自己潑自己」，事件耐人尋味。

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責任編輯:王明芳