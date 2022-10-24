【再工業化】李家超：已扭轉製造業佔GDP比率下降趨勢　促進升級轉型以創科提升競爭力

▲ 特首李家超今日（24日）在民建聯工商專業委員會主辦的「百川」系列論壇：創新科技及「工業4.0」致辭。（政府新聞處）

特首李家超指，以創科推動香港「再工業化」，是提升香港高質量發展的有效路徑，港府會繼續與業界攜手推動更多高增值和高技術含量的製造工序和生產線落戶香港，使香港的經濟更多元化，並創造更多優質的就業機會。

李家超今日（24日）出席一個論壇致辭表示，聚焦創新科技和「工業4.0」都是政府拓展新興產業的重中之重，更是他在《施政報告》提出對接國家戰略，增強發展動能的重要措施，又提及香港近年已成功扭轉製造業佔本地生產總值比率的下降趨勢。

他說，特區政府推動「再工業化」，是聚焦以物聯網、人工智能、新材料及智能生產工序等為基礎，引進及發展適合香港的高端製造業，並促進傳統製造業升級轉型，以創科提升競爭力。

李家超續指，創科發展對香港的未來至關重要，香港工業的基礎非常堅固，配合香港國際化和市場化等優勢，創科正可支撐和引領香港在「再工業化」的進程上再創高峰。他表示，為實現「再工業化」的目標，政府將強化基建、「搶人才」、財政支援、提升技術，及科研產業化五大方面，創造有利條件。

創新科技及工業局局長孫東在會上表示，從南韓、新加坡和深圳鄰近地區的發展經驗證明，創科是激活高質量經濟的重要引擎。中共「二十大」會議中，亦指出要建設世界重要人才中心和創新高地，因此，目前內地對創科及人才均是空前重視和有迫切要求。

科技園公司主席查毅超表示，香港製造的藥品和食品，在國際上有很好的口碑，所以科技園正規劃的先進製造業中心，很大機會會與先進食品製造有關，又期望未來香港可以嘗試一些例如Stem Cell的新產業，科技園會率先吸納國外及灣區公司到北部都會區及馬料水填海區。

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責任編輯：陳葆琳