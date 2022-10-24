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【季前賽】張繼聰與姜濤切磋球技　讚葛綽瑤首次拍劇已表現出色

娛樂 17:36 2022/10/24

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《季前賽》

由姜濤、陳卓賢（Ian）等主演的ViuTV重頭劇《季前賽》在今晚（10月24日）首播，這次也是張繼聰第一次參與ViuTV劇集。

在劇內飾演球隊教練的阿聰，與一班年輕演員打成一片，今日在個人社交平台上載與「痴漢隊」隊員合照，並寫道：

無論係流落街頭嘅痴漢隊，抑或係精英級別嘅翰林隊，都總會有迷失嘅時候。只要好好記住當初起步嘅信念，鼓起勇氣繼續前進，呢一步將會係衝破迷霧嘅關鍵一步！

阿聰在社交平台上載與「痴漢隊」隊員合照，

阿聰笑稱要保形象

此外，阿聰接受Viu1專訪更自爆劇組所有人都叫他阿聰，講笑稱：「聰哥都唔嗌聲，痴線㗎！」

眾所周知在現實中阿聰、姜濤都喜歡打籃球，阿聰之前輸波被姜濤罰做掌上壓的片更被公開，不過當然他們球技切磋一只次，但阿聰就表示自己好錫姜濤，不會將罰對方做掌上壓的片放上網，要保住對方形象。

至於同劇梁業（肥仔）亦得阿聰歡心，更笑言肥仔似魔人布歐，外表可愛但內裡有好多功夫可殺人於無形。

另外，提到邱士縉（Stanley）曾為他的演唱會當伴舞，阿聰稱看對方現在的成就，也替他感到高興，更指一切也是Stanley自己努力得返回來。同時，阿聰亦大讚葛綽瑤（YoYo）第一次拍劇，表現已非常出色。

最新影片推介：關楓馨專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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