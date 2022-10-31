【小學試題】小六中文搶分練習題答案　重組句子排句成段練習

▲ 小六中文搶分練習題答案。

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一.

1. 太平山雖然不是高聳入雲，卻風景怡人。

2. 外公雖然離世，但他對我們的教訓卻永遠留在我們心坎中。

3. 這次教育營雖然令參加者身心俱疲，卻令大家滿有收獲。

4. 雖然天寒地涷，爸爸卻堅持每天到游泳池游泳。

5. 雖然小明大病一場，卻無礙他追求目標的決心。

二.

1. 救命呀!救命呀!快來救救這隻剛掉到河裏的小貓。

2. 這篇閱讀理解的題目太難了! 這篇閱讀理解的題目太難了!我花了一天時間仍不能解答。

3. 一群美麗的天鵝在池塘裏游來游去，游來游去。

4. 真可惡!真可惡!他竟在公眾地方隨便吐痰。

5. 太漂亮了!太漂亮了!原來星空能如此璀璨。

三.

四.

1.

（ 2 ）嬴政消滅六國，一統天下，

（ 4 ）他在位時統一國家文字及創立度量衡，

（ 1 ）秦始皇—嬴政是我國一位赫赫有名的歷史人物。

（ 6 ）他稱為秦始皇可謂當之無愧。

（ 3 ）結束了春秋戰國為期500餘年的亂局。

（ 5 ）為中國日後發展奠下了重要的基石。

2.

（ 6 ）更會苦苦哀求媽媽高抬貴手。

（ 4 ）每當媽媽要清洗她的毛巾時，

（ 1 ）這條看似平平無奇的毛巾，

（ 5 ）她便會放聲大哭，

（ 2 ）妹妹卻視她為無價之寶。

（ 3 ）她不喜歡清洗她的毛巾，

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