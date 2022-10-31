【小學試題】小六中文搶分練習題答案 重組句子排句成段練習
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一.
1. 太平山雖然不是高聳入雲，卻風景怡人。
2. 外公雖然離世，但他對我們的教訓卻永遠留在我們心坎中。
3. 這次教育營雖然令參加者身心俱疲，卻令大家滿有收獲。
4. 雖然天寒地涷，爸爸卻堅持每天到游泳池游泳。
5. 雖然小明大病一場，卻無礙他追求目標的決心。
二.
1. 救命呀!救命呀!快來救救這隻剛掉到河裏的小貓。
2. 這篇閱讀理解的題目太難了! 這篇閱讀理解的題目太難了!我花了一天時間仍不能解答。
3. 一群美麗的天鵝在池塘裏游來游去，游來游去。
4. 真可惡!真可惡!他竟在公眾地方隨便吐痰。
5. 太漂亮了!太漂亮了!原來星空能如此璀璨。
三.
四.
1.
（ 2 ）嬴政消滅六國，一統天下，
（ 4 ）他在位時統一國家文字及創立度量衡，
（ 1 ）秦始皇—嬴政是我國一位赫赫有名的歷史人物。
（ 6 ）他稱為秦始皇可謂當之無愧。
（ 3 ）結束了春秋戰國為期500餘年的亂局。
（ 5 ）為中國日後發展奠下了重要的基石。
2.
（ 6 ）更會苦苦哀求媽媽高抬貴手。
（ 4 ）每當媽媽要清洗她的毛巾時，
（ 1 ）這條看似平平無奇的毛巾，
（ 5 ）她便會放聲大哭，
（ 2 ）妹妹卻視她為無價之寶。
（ 3 ）她不喜歡清洗她的毛巾，
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