【青年發展】大灣區青年發展論壇今舉辦　中手游創始人：盼港青年借灣區實現科創夢

▲ 大灣區青年發展論壇2022。（曾耀輝攝）

大灣區共同家園青年公益基金、經濟日報集團今日（24日）聯辦大灣區青年發展論壇2022，以「滙聚人才 敢創不同」為主題，討論創科、金融、文化及體育三大青年發展機遇。

政制及內地事務局局長曾國衞在致辭時指，中華民族偉大復興已不可逆，東升西降是世界新潮流。他寄語香港青年人不斷拓闊視野，從國家宏觀發展的高度考慮自身發展的定位和規劃方向。

首場專題討論聚焦創科領域，嘉賓講者包括中手游科技集團有限公司共同創始人及副董事長冼漢迪、鈦研科技有限公司聯合創辦人兼董事李鍵邦、Bull.B Technology Limited創辦人，星之子陳易希、和香港電競總會創會會長楊全盛。

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冼漢迪在演講時分享成功經驗和大灣區機遇。他憶述自己成功創業的過程，最重要是「毋忘初心」，即使畢業後投身金融業，亦無放棄對小說和漫畫的熱愛。他在2009年毅然放棄工作，與2位友人成立了「中手游」。13年過去，中手游已成為擁有逾百IP的文化游戲公司，「我最喜歡金庸，我做的是文化遊戲，將歷史和文化用遊戲形式展現」。

冼漢迪認為，香港從來不乏對創科有興趣的青年，但香港市場不大，未必足夠青年實現夢想，而大灣區的發展正是好機會，將青年的初創放大，再發大至全國領域，「隨著更多企業成功，希望更多青年加入科創行業，政府亦可加強STEM的投入和教育，結合大灣區機遇，讓青年看到出路和上流機會。」

另一位分享嘉賓陳易希則指，未來創科產學研結合很重要，他認為香港不乏優秀科研和產品，但如何成功投入應用才是未來需要關注的重點，希望香港政府能提供更多助力，讓初創企業能在大灣區成功孕育。

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記者：陳梓蔚