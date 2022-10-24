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【罕見個案】25歲媽媽天生擁雙子宮　流產4次誕不同膚色雙胞胎

健康 18:50 2022/10/24

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25歲媽媽天生擁雙子宮，流產4次誕不同膚色雙胞胎。

英國一名25歲女子天生擁有2個子宮，導致她難以懷孕，不過在經歷4次流產後，她再度懷孕，並誕下膚色不同的異卵雙胞胎，醫生指這種情況極為罕見，機率只有5千萬分之一。

根據外媒報道，現年25歲的單親媽媽Jade Buckingham，在8年前經歷了4次流產，當時她進行子宮頸擴張及刮宮手術，醫生發現她擁有2個子宮，並告訴她可能無法生育。沒想到在1年後，Jade發現自己懷孕，其後在2016年2月順利誕下兒子Cairo。

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次年9月，Jade發現自己再度懷孕，不過這次是雙胞胎，並分別在2個子宮中成長。在懷孕22周時，醫生告訴她其中一個胎兒已經停止生長，若選擇立即生産，2個胎兒可能都會死亡；如繼續懷孕，其中一個胎兒可能無法存活。

Jade最終決定繼續懷孕，在2018年4月，懷孕34周時，她被緊急送進醫院進行剖腹產，經歷了約一小時的手術後，順利誕下雙胞胎。

她憶述，女兒Lanaé和兒子Lavell剛出生時，樣貌沒有太大分別，直到幾個月後，才出現膚色、髮色的改變。她又笑言，每當帶子女一同出門，都會有人以為他們沒有血緣關係。

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責任編輯：羅嘉欣

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