【老有所養】仁愛堂YES培訓學院積極培育業界護理人才　以居家安老爲本院舍照顧為後援

▲ 仁愛堂YES培訓學院積極培育業界護理人才。

香港行政長官李家超於昨天（10月19日）發表其任內第一份的施政報告。面對社會上不同的挑戰，社會各界自然對報告內容翹首以盼，期望新的施政方針能為香港的發展帶來一番新景象。仁愛堂行政總裁方啟良先生稱：「仁愛堂作為香港六大慈善機構之一，如何積極配合政府最新施政方針，以提供相應的服務去回應社會需求，正正是我們的職責所在。在仔細閱畢整份施政報告後，除了樂見政府對安老服務的重視，更令我感到振奮的，莫過於發現仁愛堂現時的服務方向，與施政報告在安老政策的方向不謀而合。」

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香港作為全球最長壽地區之一，超高齡化勢不可擋，社會對醫療和安老的需求相應地與日俱增，絕對是社會目前最棘手的難題之一。行政長官李家超表示，「老有所養」是政府政策目標之一，而政府會質量並重地改善安老服務，以「居家安老爲本，院舍照顧為後援」為方針，加強對長者的支援。報告中更提到，會在保障本地工人優先就業的大前提下，適度放寬輸入院舍護理員的比例，以紓緩業界現時人手不足的問題。

而仁愛堂轄下的仁愛堂YES培訓學院（下稱 YES），作為一所培育業界護理人才的機構，多年來已一直致力透過專業進修課程培訓新力軍，鼓勵本地勞動人口投身護理業界，以解決人手不足問題。YES開辦以「職業導向」為主的護理課程，每年為超過2,000人提供 進修課程，在過去10年已成功培訓超過11,000位專業學員。YES充當業界與護理學員之間的橋樑，確保學員質素之餘亦引導學員入行。

除了培育專才外，為了讓長者得到更優質的院舍住宿體驗，以及提升安老院舍的專業水平及形象，YES積極參與由社署推出的「院舍員工培訓資助計劃」，並成為認可的培訓機構之—。在過去三年多，曾為全港多間津、私營安老院舍完成培訓。透過培訓具更專業知識和職業操守的護理人員，提升安老院舍的整體服務質素，讓長者能在舒適的環境中安享晚年。

與此同時，YES在疫情間同樣堅守崗位，全力支援安老服務業。年初，第五波疫情在院舍爆發，大量院舍員工或其家人染疫，令原本人手已極之短缺的院舍，在三月初的高峰期面臨崩潰。此時，YES當然不落人後，馬上響應社署號召，為其新招募的內地臨時合約照顧員提供全面的護理員培訓課程，在短時間內培訓出超過400位護理員，為患病的院友提供適切的照顧。可見適度輸入外地人才，的確可解決人手不足的燃眉之急。

方啟良補充：「安老工作任重而道遠，仁愛堂衷心希望與社會各界攜手合作，整合社會資源，積極配合政府的安老政策，加強安老服務的發展和規劃，共同實踐『老有所屬、老有所養、老有所為』的願景。」

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責任編輯：羅嘉欣