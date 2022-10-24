【蘇施黃患癌】自揭患大腸癌三期　蘇施黃下月做化療：最重要保持心境開朗

▲ 蘇施黃自爆患大腸癌第三期。

現年67歲的前商台主持蘇施黃，曾於2005年患乳癌，戰勝癌魔後繼續工作，如常享受人生，3年前離開商台，轉做「SOL（Star Opinion Leaders）」在 YouTube 開頻道「教煮蘇 This is So good」，分享飲食生活見聞。

不過3日前阿蘇上載新片以「照腸結果出咗啦！」為題公佈自己患了大腸癌第三期！

阿蘇當時身在醫院，原來她是上月26日入院做檢查，發現罹患大腸癌後即接受手術，住了8日醫院，並在出院前一日拍片講述情況。

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初時屙血而作檢查 發現大腸癌第三期

片中所見，當時手術後的阿蘇精神不錯，仍然中氣十足，阿蘇指當初因為屙血，情況就好如痔瘡：「屙三幾日停，個幾月後又屙鮮血，但唔痛，會係乜呢？再去睇醫生，醫生話穩陣啲照腸好。」所以安排入院照心照肺照腸照胃，報告出來發現患大腸癌，要即時接受手術。

阿蘇說：「星期三切割咗腸，大腸轉角位切咗15cm，嗰度有個腫瘤，側邊攞咗25粒淋巴，其中3位有感染，醫生晨早已經話肯定唔係第一期，驗出嚟係大腸癌第三期，佢話穩陣啲，做完手術後再檢查，睇吓有冇走去身體其他地方，骨或胸邊度。」

她續說：「噚日臨出院做檢查，結果冇擴散，依家係大腸癌第三期，已經切咗，做完手術嗰日温溫鈍鈍，但精神，吊咗兩日鹽水。」

阿蘇指直到第三日要求不要吊鹽水，全因她很喜歡吃東西：「拔晒啲尿喉鹽水喉進食，自己喺病房行來行去，行一陣發現房太細，行出走廊，特登用手擺腰後面，挺直啲行，傷口因為微創，郁來郁去唔係好痛」又感謝醫生及護士護理人員，亦大讚醫院的飲食。

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最重要保持心境開朗

她又指即使患上大腸癌第三期，最重要保持心境開朗，並透露將會接受化療：「一個人當你食嘢覺得自己病就好病，但當你覺得同正常人一樣就一樣，我開咗刀，咁大個症，仍然笑口噬噬，最緊要心境開朗，全靠食物，我而家仲有大考驗，因為仲要做化療，唔緊要，化療完又擦過，朋友話化療前先吃為敬，化療後再吃為敬。」

隨後，阿蘇接受媒體訪問時表示將於下月初做化療，現時生活一切如常。

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