【蘇施黃患癌】自揭患大腸癌三期　蘇施黃下月做化療：最重要保持心境開朗

▲ 蘇施黃自爆患大腸癌第三期。

現年67歲的前商台主持蘇施黃,曾於2005年患乳癌,戰勝癌魔後繼續工作,如常享受人生,3年前離開商台,轉做「SOL(Star Opinion Leaders)」在 YouTube 開頻道「教煮蘇 This is So good」,分享飲食生活見聞。

不過3日前阿蘇上載新片以「照腸結果出咗啦!」為題公佈自己患了大腸癌第三期!

阿蘇當時身在醫院,原來她是上月26日入院做檢查,發現罹患大腸癌後即接受手術,住了8日醫院,並在出院前一日拍片講述情況。

初時屙血而作檢查 發現大腸癌第三期

片中所見,當時手術後的阿蘇精神不錯,仍然中氣十足,阿蘇指當初因為屙血,情況就好如痔瘡:「屙三幾日停,個幾月後又屙鮮血,但唔痛,會係乜呢?再去睇醫生,醫生話穩陣啲照腸好。」所以安排入院照心照肺照腸照胃,報告出來發現患大腸癌,要即時接受手術。

阿蘇說:「星期三切割咗腸,大腸轉角位切咗15cm,嗰度有個腫瘤,側邊攞咗25粒淋巴,其中3位有感染,醫生晨早已經話肯定唔係第一期,驗出嚟係大腸癌第三期,佢話穩陣啲,做完手術後再檢查,睇吓有冇走去身體其他地方,骨或胸邊度。」

她續說:「噚日臨出院做檢查,結果冇擴散,依家係大腸癌第三期,已經切咗,做完手術嗰日温溫鈍鈍,但精神,吊咗兩日鹽水。」

阿蘇指直到第三日要求不要吊鹽水,全因她很喜歡吃東西:「拔晒啲尿喉鹽水喉進食,自己喺病房行來行去,行一陣發現房太細,行出走廊,特登用手擺腰後面,挺直啲行,傷口因為微創,郁來郁去唔係好痛」又感謝醫生及護士護理人員,亦大讚醫院的飲食。

最重要保持心境開朗

她又指即使患上大腸癌第三期,最重要保持心境開朗,並透露將會接受化療:「一個人當你食嘢覺得自己病就好病,但當你覺得同正常人一樣就一樣,我開咗刀,咁大個症,仍然笑口噬噬,最緊要心境開朗,全靠食物,我而家仲有大考驗,因為仲要做化療,唔緊要,化療完又擦過,朋友話化療前先吃為敬,化療後再吃為敬。」

隨後,阿蘇接受媒體訪問時表示將於下月初做化療,現時生活一切如常。

