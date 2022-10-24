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【逆向隔離】傳河套區隔離設施下周一交保安局管理　議員倡內地派員管理

政治 18:05 2022/10/24

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消息指，落馬洲河套區隔離設施下周一（31日）起交由保安局接手管理。（資料圖片）

港府早前提出「逆向隔離」建議，即港人赴內地前，先在香港完成隔離，再以閉環形式進入深圳，可在內地豁免隔離，初步考慮以落馬洲河套區隔離設施作為試點。有消息指，河套區隔離設施下周一（31日）起交由保安局接手管理，主要由入境處負責。

根據政府資料顯示，落馬洲河套區隔離設施共提供約4,000間房間以及約1萬個床位。

立法會議員楊永杰冀專班盡快推出「逆向隔離」措施，建議由內地派出醫護及相關人員來港，按內地要求管理隔離設施，包括採用內地CT值標準、安排工作人員閉環管理等，保安局則負責接送市民往隔離設施及皇崗口岸過關。

楊永杰期望逐步增加「逆向隔離」設施的供應，包括方艙醫院及隔離酒店，後續應考慮將「逆向隔離」推展至適用於飛機、水路或高鐵點對點交通，例如，以高鐵連接東莞、水路前往中山及江門等城市，增加港人北上的名額。

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責任編輯：陳葆琳

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