【逆向隔離】消息指河套區隔離設施下周一交保安局管理　港府：兩地磋商仍進行中

▲ 消息指，落馬洲河套區隔離設施下周一（31日）起交由保安局接手管理。（資料圖片）

港府早前提出「逆向隔離」建議，即港人赴內地前，先在香港完成隔離，再以閉環形式進入深圳，可在內地豁免隔離，初步考慮以落馬洲河套區隔離設施作為試點。有消息指，河套區隔離設施下周一（31日）起交由保安局接手管理。

港府夜晚回應查詢時稱，落馬洲河套區項目分別提供約一萬個隔離床位及一千個應急醫院床位。港深兩地政府正就「逆向隔離」的建議磋商具體要求，以確保方案得以周全制訂。有關磋商仍在進行中。

立法會議員楊永杰冀專班盡快推出「逆向隔離」措施，建議由內地派出醫護及相關人員來港，按內地要求管理隔離設施，包括採用內地CT值標準、安排工作人員閉環管理等，保安局則負責接送市民往隔離設施及皇崗口岸過關。

楊永杰期望逐步增加「逆向隔離」設施的供應，包括方艙醫院及隔離酒店，後續應考慮將「逆向隔離」推展至適用於飛機、水路或高鐵點對點交通，例如，以高鐵連接東莞、水路前往中山及江門等城市，增加港人北上的名額。

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責任編輯：陳葆琳