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【Trouble Two】2歲兒子家中突無動靜　 竟將花生及軟糖丟喇叭內媽媽崩潰

育兒經 18:18 2022/10/24

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2歲仔把花生粒和軟糖丟到貴價喇叭內，真係唔知好嬲定好笑，不過Trouble two係比較麻煩嘅。

好動頑皮的小朋友，忽然之間安靜，必有古怪……

有媽媽在社交平台發帖求救，指坐唔定的2歲兒子，忽然間沒動静，原來兒子把花生粒和軟糖丟到貴價喇叭內，她在網上求助，崩潰地說：「怎麼拿出來？」

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樓主在小紅書發帖，主題是「求助帖！！」，她指孩子沒動靜，一定在作怪，她上載了一張放有花生粒和軟糖在喇叭內的照片，

死小孩把糖果和花生糖丟進我的哈慢卡頓（Harman Kardon，美國知名音響品牌）。

從照片所見，這是一款藍芽喇叭，形態像水母型，中間有個像試管狀的洞，可以投東西入喇叭的琉璃罩內，在播音樂時能隨著音樂變化燈光效果，但被頑皮仔加料，令她崩潰求救！

樓主發「求助帖！！」後，有網友建議她可嘗試用吸塵機或貼有雙面膠紙的小棍子逐粒黐出來，甚至用膠飲管吸出來，樓主經過多次的嘗試，終於同老公合力將花生粒和軟糖成功取出，他們把一張卷好的A4紙塞入洞口內，然後不停上下搖喇叭，整個過程中只是2兩鐘，而兒子則坐在旁邊不哼一聲看著父母處理，樓主避免重蹈覆轍，決定把喇叭放到兒子拿不到的地方。

帖文一出，即引起熱議，不少網友都問樓主有否懲罰兒子，「趁早打，以後打不過」、「以後怕拔管」、「棍棒底下才出不拔管的孝子呀！」樓主回覆眾網民，指因為兒子還少，所以未有懲罰他，有網民指「又是一個寵愛孩子的母親，那麼寵繼續讓他放，別管就行了，反正你也捨不得教育」。雖然樓主被不少網民質疑怎樣教仔，但她心情沒有受影響，還笑說：「我想像的是，音樂一響，糖和花生在裡面群魔亂舞，然而並沒有！」

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責任編輯︰王明芳

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