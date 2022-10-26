【2023年職場催運法】辦公桌5個小改變有利升職加薪 1把小風扇可吹旺氣場

▲ 只要在辦公桌上作小小的改變，將能讓你在明年職場上的運勢可以催吉避凶。

新一年又快到了，相信各位職場中人，也希望新一年工作上有新氣象，最好當然是升職又加薪吧。又或得老闆或客戶支持，同事間合力又和氣，那麼就能身心健康。羅師兄為大家準備了多個2023兔年職場升職催運秘訣，只要在辦公桌上作小小的改變，將能讓你在明年職場上的運勢可以催吉避凶，如有神助。

1. 化解是非位

2023年的「是非位」在東南方，尤其如果東南方是辦公桌出入處或辦公室門口，便最容易出現是非、官災、競爭、矛盾、吵架等。除了是法官、律師這一類職業，否則一律建議用紅色，紫色或粉紅色的地毯或飾物放在該方向或出入口。同時此處不宜放任何植物，若然自身或公司已有官非處理中(有些工作特性就是如此)，更適宜放一隻開光的銅龍龜「化一化」官非。

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2. 小風扇增加氣場流動性

不少客戶也跟羅師兄反映，有時候在office坐久了會有心浮氣躁﹑煩悶的感覺，好像室內空氣不流通般。其實現在大多的office也是中央或者大型分體式冷氣，基本上不會不流通，頂多是空氣不夠清新(「成年無洗隔塵網D friend」)。然而事實上，真正不流動的是氣場，特別是一些天然採光度不夠的辦公室。

羅師兄一般會建議在桌面上或者辦公室放一個小型的風扇，不要吹著自己的臉及吹到其他同事，這樣一方面能令自己周圍的氣場更暢順，另外亦可助旺一下財運，一物兩用。

3. 「左青龍、右白虎」理論

這個也算是從傳統古法風水帶到來辦公室應用的一個方法，羅師兄在這方面的實際應用有一定程度的經驗。就是辦公桌的物品(以自己面向的方向)，左邊的要比右邊的高。舉例如果只有一個電腦顯示屏的話，不是放在中間的，就盡可能放在左邊。

當然不是所有辦公桌也有這個條件去配合，這時候就可以從文件方面入手, 左邊的文件放高一點點，這樣便會更易得到同事的認同和上司的賞識。更重要的是, 如果你是男士而公司女士人數比較多，這樣的擺設更有利你與女同事們相處。

4. 放植物化煞或增旺運氣

很多人也喜歡在辦公桌上放一些大葉植物或小盆栽，第一美觀，第二聽說可以「吸下幅射」。羅師兄的角度是大葉植物還可以檔煞和催運。就2023年來說，今年正北邊可以放大葉植物(葉子可以帶紅色的或用紅色的盆)，有利增旺升職和加薪的運氣。另一方面，如果辦公桌前面對著窗口，或者一條很長的行人路或者出入口，也建議放大葉植物化煞，這樣有助健康, 減低患病機率。

此外，仙人掌並不是每個人也適合擺放的，羅師兄一般只建議辦公室有「老好人」或者「長期順得人」的老闆才放置(而且放在哪也有要求)，不然好容易影響自己和同事間的感情。

5. 正財位在正南方, 有利升職加薪



2023年正財位在正南方，最好當然是落在你出入的行動路線上(即是出入口，由私人空間進入公眾空間)，又或者是你座位的方向，這樣就很容易得到八白左輔星的正財氣場，大利升職加薪。如果想催旺正財星的力量，可以在這些位置放紅色﹑紫色或粉紅色的地毯或飾物, 或是開光了的銅貔貅擺設﹑開光了的八白玉扣，也可以令八白星氣場更結實和流動性更好。這樣做事起來，就更「如有神助」了!

以上便是羅師兄的「2023年職場升職催運秘訣」小分享。祝願各位新一年的工作事事順利﹑事半功倍﹑時來運到﹑升職又加薪!

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