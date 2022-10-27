【野人老師X季前賽】李敏曾歷戶口僅剩3位數　父母反對下堅持入行：這是我的人生

▲ 李敏接受TOPick專訪時大談入行12年的點滴。

現年33歲的演員李敏（Ranya）在ViuTV原創劇集《野人老師》飾演剛強律師母親，因怪獸式教導令一對兒子飽受壓力。其中一幕李敏意識到當初只想兒子健康快樂地成長，最後忍不住爆喊，這場戲獲網民大讚演技好，李敏被封為「ViuTV眼淚女王」。

網民好評比起《二月廿九》迴響更大，李敏接受TOPick專訪時，謙稱每次看回演出，總覺得自己可以演得更加好，而這點正就是讓演員進步的原動力。

▲ 搭船這幕演技大爆發，獲封「ViuTV眼淚女王」。

戀上合作對象？

別看李敏外表剛強，其實非常眼淺，自認感情豐富，容易觸動心靈：「看任何戲都可以喊，很易感動到。可能本身比較敏感，容易代入別人想法，或容易感覺到別人的感受。」

演戲時透過角色的「感受」去演，不用花太多時間去想慘痛經歷，讓自己流淚。「船上一幕，我真的在想為何我兩個兒子這樣？對白很好：『我對你哋好，其實係咪做錯啲咩？』兩句對白足已令我有情緒。」

▲ 李敏與張進翹合作拍攝《月光之約》MV，誤以為戀上對方！

演員太過感情豐富，容易抽離不到角色。她透露今年初與張進翹（Manson）拍攝《月光之約》MV，當中李敏飾演已婚人士，與Manson大談三角戀的婚外情。

雖然拍攝只有一天，但回家後竟質疑自己是否戀上對方：「本身不認識他，因要演出曖昧的關係，自己會幻想很多東西，令自己投入戀愛、曖昧的感覺，拍後浮現『係咪鍾意咗佢』的錯覺。」

她覺得這種感覺很有趣，因為太熟識的對象，難以擦出火花。向來與岑珈其老友鬼鬼的她，正跟對方合作新劇，二人有曖昧的感情線，笑言：「完全幻想不出浪漫的感覺，一點點也沒有！」

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不做虎媽

於《野人老師》飾演虎媽的李敏，原來現實生活中也受到父母嚴厲教導。她在家中排行最大，其胞妹為參演ViuTV真人騷《學神出沒注意》、被封「ViuTV性感女神」的李賢。

雖然李敏被灌輸「女仔應該要乖、聽父母話」的框架，成長相對嚴厲，但其父母自小離異，讓她變得獨立，她說：「對我嚴格但實際並非陪住我成長，很多時要自己作決定。」

續指若將來有小朋友的話，絕不做虎媽，反而放行天生天養：「聽過一句說話，『如果要你小朋友跟足你一模一樣，最叻只會變成你；如果你放手讓他自己努力做喜歡的事情，可能會超越你。』」

▲ 《野人老師》

她直言《野人老師》劇令其反思，特別回想以前跟媽媽關係不好的時候，「長大後知道做人遇上很多艱難的事，我是她第一個女兒，她第一次做媽媽，可能未夠成熟去當媽，變相原諒了他們（父母）。她做了待我好的事情，但我感受不到、我覺得不好，但其實這種也是愛，我用了這個感覺去幫助演『寶媽』個角色。」

李敏慶幸自己當演員，才會產生好奇去想更多，加上隨住年齡增長，漸漸「原諒了父母」。

▲ 《野人老師》

憑《二月廿九》為人熟識

畢業於香港浸會大學視覺藝術院的李敏，因參加校內劇社對演戲產生濃厚興趣。2010年參與第一部電影《飛砂風中轉》；2012年拍港台節目《DIY2K》後，獲得多個港台以及電影拍攝。直到2015年參加電影《哪一天我們會飛》飾演「莉娜」為人認識，2020年憑ViuTV劇集《二月廿九》人氣急升。

不經不覺入行12年，最近終憑兩部ViuTV劇集成功入屋，問到可有出頭天的感覺？李敏坦言受家庭影響，是個較沒自信的人，謙稱只是做好本份：「別人可能覺得我正值收成期，但其實現在才剛開始。」

若有一天擔正女主角，她擔心自己未能做出大家期望的：「可能大家enjoy看我做配角，凡開電視總見到我時，大家又是否用回同一種眼光去欣賞呢？」現時一刻，即使休息時間不夠，李敏十分享受劇接劇的感覺，新劇《季前賽》及《大誠實家》均有她的演出。

▲ 李敏在《季前賽》飾演Edan胞姐。

由於李敏一直是獨立演員，從沒簽過經理人公司，拍攝的大都是港台節目、電影等特約角色。

如今成為ViuTV旗下藝人，難怪她身邊朋友感到驚訝。「『吓！你入電視台？』這行演員偏向做電影，藝術性高些、認受性高些。可能大家覺得電視劇未必是我的追求，但對我來說『演員有機會』已經是一件很好的事。二來，電視的流水式作業令我有更多練習機會。」她坦言與ViuTV簽約是個明智決定。

▲ 《季前賽》

家人反對曾一度放棄

談到演員辛酸史，李敏認為業界重心傾向電影方面，而且階級觀念較重，「沒有公司或知名度，不會對你特別關注，這是很正常的。變相花了很多時間浮浮沉沉，既上不到又落不到來。」

她曾一度想過放棄，於2014年毅然到加拿大working holiday一年多，在當地學習烹飪。返港後在朋友的餐廳當兼職，收工仍會參與拍攝工作：「與其由朝到晚擔心，入不敷支不會support到你追夢。實現夢想需要犧牲，犧牲不是叫你呆等，應該在等待的時候想想有甚麼可以做。」

她舉出電影《La La Land》也提到荷里活cafe有很多演員在等機會，「而我在等機會的同時也善用時間，在廚房工作除了解鎖新技能，還學習如何跟人相處和溝通，都是演員要學的一部分。」

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李敏家人較傳統，原來並不支持她追演員夢，以前亦時常因而鬧交。「他們覺得浪費時間，辛苦供養讀大學卻在等機會，認為大學畢業應當公務員、排公屋。」

後來看到她對演藝的堅持，加上能養活自己，對自己負責任，漸漸地改觀：「以前拍港台多，『邊度睇到？唔見喎。』現在電視上看到我的演出，終於明白自己女兒做在甚麼。」

說到低潮期，她透露大學畢業後銀行戶口長期只有3、4位數字，當時在親戚家寄人籬下，聽到很多說話：「始終身邊人不明白你做甚麼，『咁後生咁佗佻嘅？』去做運動鍛鍊身體，希望keep得好一點，他們會覺得你好空閒，為何不工作，很多壓力催逼你應該要怎樣。」

李敏直言曾經抵受不住反擊，想法較西方文化的她認為任何人也管不了別人的將來：「你生我是你的決定，為何我成長之後要因為你而影響到我的將來呢？這是我的人生。」

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渴望演愛情劇

樣貌與陳文媛有幾分相似的李敏，從小已長得成熟，16歲穿校服已被呼籲登記做選民。

而25、26歲便飾演母親，沒演過年紀較小的角色，她坦言恨演愛情劇，笑言：「再演媽媽就只得親情，沒有愛情！不過我知道自己market是大器晚成那種，等到年紀成熟才有相應角色，如《二月廿九》的Fiona及《野人老師》的寶媽。」

因此，不覺得與年輕女演員有競爭：「年齡層不同，適合的東西也不一樣。反而『成熟』市場不多，我亦handle到，機會就接踵而來。」

至於最想合作的演員，李敏秒答影帝梁朝偉。她大讚對方既有影響力的明星，亦是一位出色的演員，形容為「終極目標」：「藝人做到某個位置，不需要太努力或不想再挑戰。他這個年紀還衝出國際，演《尚氣與十環幫傳奇》竟用非母語演出，他不是叻那麼簡單，更是一個非常勤力的人！」

服裝：Cos

髮型：Hugo Poon

記者：馮雪怡

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