【教師入職】明年中小幼新聘教師須考國安法　合約教師取消豁免僅3類人可豁免

▲ 教育局公布下學年起《基本法及香港國安法》測試要求，擴至直資學校及獲政府資助幼稚園。（資料圖片）

教育局今日（24日）公布，下學年起新聘任教師須通過《基本法及香港國安法》測試的要求，擴至直資學校及獲政府資助幼稚園，並取消豁免官津校現金津貼支薪教師，考過《基本法》測試亦要重考新版本測試，NET及主要任教國際課程等3類教師則可獲豁免。教育局本學年設5輪測試，首輪於12月舉行；教育局設2份卷，分別供學位及非學位程度人士應考，同樣須在20題多項選擇題（MC）中至少答對10題方算及格，但前者考試時間30分鐘，比後者短5分鐘。

本學年起公營學校新聘常額教師必須通過《基本法》測試，新一份《施政報告》提出由2023/24學年起，擴展至所有直資學校及參加幼稚園教育計劃的幼稚園，測試內容同時涵蓋《基本法》及《香港國安法》。教育局今向全港學校發通函列明，新聘教師包括新入職教師及轉校教師，均須在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績，方可獲考慮聘用，要求適用於包括校長在內的所有教師職系職級；除常額教師，新安排亦首次涵蓋以現金津貼聘請的新聘教師；直資學校及幼稚園所有新聘月薪教師均適用。

主要有3類教師可獲豁免，包括日薪代課教師；按「以英語為母語的英語教師」（NET）計劃聘用的教師，或直資學校透過相近模式聘用擔任同類職務的NET；以及主要任教非本地課程的直資助學及幼稚園教師（即有關教師8成或以上課節屬獲教育局批准開辦的非本地課程）。

測試內容及形式參照公務員事務局《基本法及香港國安法》測試的安排，以筆試形式考核，設中英文版本，考生在20題多項選擇題中答對10題或以上，方會被視為及格。教育局稱，因應中小學及幼稚園教師職位不同入職要求，本學年舉辦共5輪測試，分別供學位程度及非學位程度人士參加，分別設3場及2場測試，跟公務員事務局為相應學歷人士提供測試一樣，考試時間分別為30分鐘及35分鐘。

過往曾參加任何《基本法》測試並取得及格成績的人士，如欲在下學年入職或轉校，均須重新參加新版本測試並取得及格成績。若持有由公務員事務局發出的《基本法及香港國安法》測試及格成績，會被視為已符合相關要求，不需再次參加由教育局舉辦的測試。

教育局指，測試名額有限，會以先到先得的形式處理申請。第1輪《基本法及香港國安法》測試（學位程度）將於12月3日舉行，有意參加人士可由10月26日上午9時至11月7日下午5時，透過教育局網頁內的網上申請系統提交申請。其餘4場測試分別於明年1月、2月、4月及6月舉行，確實日期稍後公布。

教育局表示，《基本法》與日常生活息息相關，更是學校課程中十分重要的元素，須予以加強；教師必須正確理解《基本法》，才能啓迪學生，幫助學生正確認識香港的憲制地位，以及對《基本法》和『一國兩制』建立正面的態度。

教育局以「問與答」列明哪類「新聘教師」教師須通過測試

公營學校：

以薪金津貼支薪的常額教師

以現金津貼支薪的教師

同時以薪金津貼及現金津貼支薪的教師

在同一所公營學校由現金津貼支薪轉為(i)以薪金津貼支薪的教師；或(ii)同時以薪金津貼及現金津貼支薪的教師

在同一所公營學校由月薪臨時教師轉為(i)編制內的教師；(ii)同時以薪金津貼及現金津貼支薪的教師或(iii)全以現金津貼支薪的教師

月薪臨時教師(包括暫代編制內職位、教師已連續代課超過90日，並獲學校批准由日薪轉為月薪的臨時教師)

直資學校及參加幼稚園教育計劃的幼稚園

所有新聘月薪教師



測試要求不適用於以下新聘教師：

日薪代課教師

以英語為母語的英語教師（NET）

公營學校按NET計劃聘用的教師；

直資學校透過相近模式聘用以擔任同類職務的NET（每所直資學校一般可提名最多1名以擔任同類職務的NET，小學暨中學會被視作2所學校計算）；

參加幼稚園教育計劃的幼稚園聘用NET

公營學校按NET計劃聘用的教師； 直資學校透過相近模式聘用以擔任同類職務的NET（每所直資學校一般可提名最多1名以擔任同類職務的NET，小學暨中學會被視作2所學校計算）； 參加幼稚園教育計劃的幼稚園聘用NET 直資學校及幼稚園主要任教非本地課程的教師（即有關教師8成或以上的課節屬獲教育局批准開辦的非本地課程）

公營學校以下新聘任教師：

兼職教師留任原校，但兼職比例改變

以薪金津貼及現金津貼支薪(例如各佔50%)的教師，留任原校，但以薪金津貼支薪的比例改變。這包括在同一所學校由以薪金津貼支薪的常額教師轉為同時以薪金津貼及現金津貼支薪的教師

原以薪金津貼支薪的教師因變為過剩教師而改以現金津貼支薪並留任原校

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記者：馮琪雅