【燈火闌珊】蔡思韵盛裝出席東京電影節　Ceci盼遇上偶像安藤櫻

▲ 蔡思韵及周漢寧、陳心遙、導演曾憲寧出席東京國際電影節。

張艾嘉、蔡思韵及周漢寧演出《燈火闌珊》入圍第35屆東京國際電影節（TIFF）「亞洲未來」單元競賽部份，成為唯一一部於今屆東京國際電影節中爭奪殊榮的港產片。

兩位幕後主腦監製陳心遙、導演曾憲寧今日聯同蔡思韵及周漢寧一同參與電影節的開幕典禮。

蔡思韵首度參與在香港以外地方行紅地毯，Ceci表示這種感覺既陌生又熟悉，她說：「已經有兩、三年都冇出過去。日本都有5年，對上一次係去京都旅行，嚟到久違嘅日本，係超級開心同興奮，第一次喺香港以外地方行紅地毯，喺唔熟識嘅語言、唔熟識嘅環境，但係電影係大同，因為電影可超越語言嘅藝術媒介。」

▲ 四人會見觀眾。

周漢寧第一次以主角身份參與電影演出，便有份於國際影展上行紅地毯：「太耐冇搭過飛機離開香港，冇諗過再飛就係出席東京國際電影節，抵埗嘅一剎那，竟感動到有啲啲想喊。《燈火闌珊》是一齣以香港式微行業為主題嘅電影，好高興有機會陪伴佢出現喺國際舞台，等更多人見到香港美麗嘅一面。」

二人均盛裝出席盛會，Ceci的一襲大露背晚裝更是十分吸晴，而紅地毯上的影迷都十分熱情，眾人沿途都要不停為影迷們簽名留念，不過卻是十分樂意呢！

Ceci與阿寧都有心儀的演員，希望能在影展中緣遇上。Ceci道：「我好想見到安藤櫻，佢係我偶像，如果見到佢一定超級開心。我睇過佢好多作品，係非常有個性嘅演員，同埋佢表演實在太勁，希望有機會集郵。」

阿寧說：「我最想見到菅田將暉，他對演戲嘅理解同埋給予角色嘅生命力都好啟發到我，如果見到佢，我相信我會主動上前同佢握手同講一句『多謝』。另外就係高橋一生，我非常欣賞佢嘅氣質同埋對人生嘅一啲觀感，某程度上佢都係我奮進嘅目標。」

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