【強制檢測】41處納強檢 涉將軍澳廣場8座、東涌映灣園悅濤軒等
社會 19:29 2022/10/24
政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於10月18日至10月24日期間，曾身處41個指明地方超過兩小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在10月25日或26日進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁】
陽性檢測個案曾到訪的地點：
- 筲箕灣東欣苑歡欣閣
- 屯門欣田邨綠田樓
- 香港仔石排灣邨碧月樓
- 荃灣石圍角邨石桃樓
- 將軍澳厚德邨德安樓
- 荃灣梨木樹一邨楓樹樓
- 牛頭角彩福邨彩樂樓
- 馬鞍山錦豐苑錦荷閣
- 秀茂坪寶達邨達安樓
- 將軍澳景林邨景桃樓
- 屯門湖景邨湖光樓
- 屯門大興邨興盛樓
- 東涌滿東邨滿和樓
- 油塘油塘邨貴塘樓
- 天水圍天瑞二邨瑞豐樓
- 馬鞍山富寶花園 7 座
- 柴灣富怡花園 2 座
- 鑽石山龍蟠苑龍璧閣
- 東涌映灣園賞濤軒 2 座
- 薄扶林華富一邨華信樓
- 元朗洪福邨洪盛樓
- 天水圍天盛苑盛昭閣
- 大圍美松苑盛松閣
- 土瓜灣翔龍灣 5 座
- 牛池灣彩虹邨錦雲樓
- 慈雲山慈愛苑愛裕閣
- 粉嶺景盛苑歡景閣
- 西灣河嘉亨灣 6 座
- 將軍澳將軍澳廣場 8 座
- 西灣河嘉亨灣 1 座
- 大埔宏福苑宏昌閣
- 葵涌石籬一邨石安樓
- 將軍澳彩明苑彩松閣
- 鰂魚涌英皇道1026號海景樓
- 東涌映灣園悅濤軒 10 座
- 鴨脷洲漁安苑碧安閣
- 天水圍天逸邨逸江樓
- 屯門友愛邨愛義樓
- 屯門三聖邨進漁樓低座
- 九龍城德朗邨德瑤樓
污水樣本檢測呈陽性的地點：
- 秀茂坪秀茂坪邨秀程樓
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記者：黃穎津