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【強制檢測】41處納強檢　涉將軍澳廣場8座、東涌映灣園悅濤軒等

社會 19:29 2022/10/24

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41處納入強制檢測公告。（資料圖片）

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於10月18日至10月24日期間，曾身處41個指明地方超過兩小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在10月25日或26日進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁

陽性檢測個案曾到訪的地點：

  • 筲箕灣東欣苑歡欣閣
  • 屯門欣田邨綠田樓
  • 香港仔石排灣邨碧月樓
  • 荃灣石圍角邨石桃樓
  • 將軍澳厚德邨德安樓
  • 荃灣梨木樹一邨楓樹樓
  • 牛頭角彩福邨彩樂樓
  • 馬鞍山錦豐苑錦荷閣
  • 秀茂坪寶達邨達安樓
  • 將軍澳景林邨景桃樓
  • 屯門湖景邨湖光樓
  • 屯門大興邨興盛樓
  • 東涌滿東邨滿和樓
  • 油塘油塘邨貴塘樓
  • 天水圍天瑞二邨瑞豐樓
  • 馬鞍山富寶花園 7 座
  • 柴灣富怡花園 2 座
  • 鑽石山龍蟠苑龍璧閣
  • 東涌映灣園賞濤軒 2 座
  • 薄扶林華富一邨華信樓
  • 元朗洪福邨洪盛樓
  • 天水圍天盛苑盛昭閣
  • 大圍美松苑盛松閣
  • 土瓜灣翔龍灣 5 座
  • 牛池灣彩虹邨錦雲樓
  • 慈雲山慈愛苑愛裕閣
  • 粉嶺景盛苑歡景閣
  • 西灣河嘉亨灣 6 座
  • 將軍澳將軍澳廣場 8 座
  • 西灣河嘉亨灣 1 座
  • 大埔宏福苑宏昌閣
  • 葵涌石籬一邨石安樓
  • 將軍澳彩明苑彩松閣
  • 鰂魚涌英皇道1026號海景樓
  • 東涌映灣園悅濤軒 10 座
  • 鴨脷洲漁安苑碧安閣
  • 天水圍天逸邨逸江樓
  • 屯門友愛邨愛義樓
  • 屯門三聖邨進漁樓低座
  • 九龍城德朗邨德瑤樓

污水樣本檢測呈陽性的地點：

  • 秀茂坪秀茂坪邨秀程樓

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記者：黃穎津

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