【強制檢測】41處納強檢　西灣河嘉亨灣、將軍澳廣場、土瓜灣翔龍灣、東涌映灣園等上榜

▲ 41處納入強制檢測公告。（資料圖片）

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於10月18日至10月24日期間，曾身處41個指明地方超過兩小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在10月25日或26日進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁】

陽性檢測個案曾到訪的地點：

筲箕灣東欣苑歡欣閣

屯門欣田邨綠田樓

香港仔石排灣邨碧月樓

荃灣石圍角邨石桃樓

將軍澳厚德邨德安樓

荃灣梨木樹一邨楓樹樓

牛頭角彩福邨彩樂樓

馬鞍山錦豐苑錦荷閣

秀茂坪寶達邨達安樓

將軍澳景林邨景桃樓

屯門湖景邨湖光樓

屯門大興邨興盛樓

東涌滿東邨滿和樓

油塘油塘邨貴塘樓

天水圍天瑞二邨瑞豐樓

馬鞍山富寶花園 7 座

柴灣富怡花園 2 座

鑽石山龍蟠苑龍璧閣

東涌映灣園賞濤軒 2 座

薄扶林華富一邨華信樓

元朗洪福邨洪盛樓

天水圍天盛苑盛昭閣

大圍美松苑盛松閣

土瓜灣翔龍灣 5 座

牛池灣彩虹邨錦雲樓

慈雲山慈愛苑愛裕閣

粉嶺景盛苑歡景閣

西灣河嘉亨灣 6 座

將軍澳將軍澳廣場 8 座

西灣河嘉亨灣 1 座

大埔宏福苑宏昌閣

葵涌石籬一邨石安樓

將軍澳彩明苑彩松閣

鰂魚涌英皇道1026號海景樓

東涌映灣園悅濤軒 10 座

鴨脷洲漁安苑碧安閣

天水圍天逸邨逸江樓

屯門友愛邨愛義樓

屯門三聖邨進漁樓低座

九龍城德朗邨德瑤樓

污水樣本檢測呈陽性的地點：

秀茂坪秀茂坪邨秀程樓

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記者：黃穎津