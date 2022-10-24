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《下流上班族》首周開播吸引155萬觀衆收看　《美麗戰場》最高收視20.7點

娛樂 19:37 2022/10/24

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《下流上車族》

TVB今日（10月24日）發新聞稿表示，翡翠台上周（10月17 日至 23日）黃金時段劇集全線上升，收視超逾20點。

TVB指，根據CSM媒介研究及YOUBORA收視資料數據顯示，《愛·回家之開心速遞》成高收視領頭羊，跨平台直播收視最高24.2點（157萬觀眾），接住的是首周播出、林敏驄、江美儀主演的台慶劇《下流上車族》，最高收視23.9點（155萬觀衆），勁升4.1點，增加超過27萬觀眾收看。

另一部台慶劇《美麗戰場》劇情亦進入白熱化，隨着「反骨琪」蔣家旻被李成昌強姦一幕成為話題，刺激收視最高達20.7點（134萬觀眾），上升1.6點。

緊接播出的台慶綜藝節目《答得快 好世界》及《全城一叮》.，最高收視分別為16.2點（105萬觀眾）及14.8點（96萬觀眾）。

至於一向屬TVB皇牌的《東張西望》收視持續強勁，最高收視25.4點（165萬觀眾），升0.3點，繼續成上周收視之冠。

周六特備節目《星光熠熠耀保良》，最高收視17.2點（112萬觀眾）。另外，昨晚（10月23日）《開心無敵獎門人》最高收視24.4點（159萬觀眾），上升0.8點。

而李思捷主持的《思家大戰》最高收視21.5點（140萬觀眾），不過《我們的主題曲》表現稍遜，最高收視15.5點（101萬觀眾）。

最新影片推介：關楓馨專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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