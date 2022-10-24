【中大校徽】中大聯書院學生會小組促擱置換校徽　校董批管治混亂要求問責

▲ 中大今年創校60周年，校方於本月17日推出新形象。（資料圖片）

為迎接創校60周年，中大於本月17日推出新形象，包括更新及推「簡化版」校徽，並於同日更新校網、Facebook及Instagram頭像。不過新形象卻引來學生、校友的反彈，亦遭校董抨擊未有作諮詢。新校徽使用一星期後，中大校網及社交平台帳號今早（24日）突然無預警轉回舊校徽。中大回覆查詢時未有解釋原因、是否擱置形象更新計劃及所涉開支，僅稱校董會將於明日（25日）討論有關校徽事宜，如有新消息會公布。至今日中午，中大早前推出有關新形象的資訊網站，已未能瀏覽。

由中大9個書院學生會組成的聯書院學生會工作小組發表聲明，有多個書院學生會、院系會及屬會聯署。聲明指出，截至上周六共收集約3,600人意見，當中逾3,500人為中大學生、教職員及校友。結果約9成受訪者反對採用新版校徽。小組歸納持反對意見的理據，指出校方缺諮詢，亦質疑新校徽失去辨識度，未能達到校方所期望的「加強影響力」。

小組促請校方擱置計劃，並承諾未來在制定與學校重大利益相關的政策前，要先廣泛諮詢中大人，又希望各方支持重建中大學生會，讓學生可在校政議題中發表意見，重塑員生共治。

中大校董、立法會議員劉國勳批評校方管治混亂，「無評估好公眾反應；只憑管理團隊喜好就做咗一啲事。」他又認為，校方在反對意見下仍一意孤行，至昨日才「迫於形勢補鑊」。對於校董會今日開會討論校徽更新事宜，他說會要求校方問責︰「計劃本身係諗住重建學校形象，點知就愈搞愈衰，咁邊個要負責呢？」他又說，校方要清楚交代誰人負責「拍板」，亦要列出更新計劃中所使用的款項、為何會繞過校董會作決定等。

另一校董、同時亦是中大校友的立法會議員鄧家彪認為，事件反映校方管理層閉門造車，管理架構有缺失，又未有適當評估及諮詢持份者的意見。他指， 校徽是所有與中大有關的持份者的共同關注事項，需要更多時間醞釀和討論是否需要更改；若要更改，亦要討論方向，不應草率行事。

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記者：黃悅晴