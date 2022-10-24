  • 24°C
香港時間 : 20221024日 (週一) 21:24
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 季前賽 濕疹過敏大全 下流上車族 兒童疫苗 美麗戰場 超市大搜查 李啟言 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【升旗禮風波】荃灣聖芳濟中學委託校外人士組獨立調查委員會　料90日完成調查

社會 20:01 2022/10/24

分享：

分享：

熱門 季前賽 濕疹過敏大全 下流上車族 兒童疫苗 美麗戰場 超市大搜查 李啟言 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

荃灣聖芳濟中學月初發生升旗禮風波。（資料圖片）

荃灣聖芳濟中學月初發生升旗禮風波，14名學生被指作出「不尊重升旗禮儀式的行為」而遭校方勒令停課3天，引起社會熱議。事隔近3周，該校校監張奇恩修士今日（24日）公布，法團校董會已議決成立獨立調查委員會，承諾認真調查事件。

該校facebook今日上載張奇恩同日發出的家長信，以「砥礪前行 凝聚一心」為題，指他及校董們已個別接見涉事同學及教師，形容師生都「坦誠地表達了他們的意見和憂慮」；本月上周三（19日）校董會特別會議中，法團校董會議決成立獨立調查委員會認真調查今次事件。

獨立調查委員會由5名校外人士組成，包括香港都會大學前教育及語文學院院長張國華、天主教慈幼會伍少梅中學校長李建文、前中學校長劉鳳兒、恩主教書院校監吳慧思、大律師莊啟文。

信件指出，獨立調查委員會成員來自校外具專業及公信力人士，籲給予時間和空間來完成調查，校方預計調查需時90日，「獨立調查委員會將會向法團校董會提交一份公平公正的調查報告，讓師生、家長及公眾得到一個交代，務求挽回大家對學校的信心。」校方亦在帖文facebook承諾會盡快向家長坦承地公布調查結果。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：馮琪雅

中小學教育 香港都會大學 荃灣聖芳濟中學 恩主教書院 天主教慈幼會伍少梅中學 荃灣 中學 Facebook

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【移民英國】新手港爸發勸世文指英國窮人多　認清3大移英事實︰難搵食又無朋友
16:07 2022/10/23
【移民英國】新手港爸發勸世文指英國窮人多　認清3大移英事實︰難搵食又無朋友
【兩性關係】買電競櫈先斬後奏惹未婚妻不滿鎅爛　港男難忍野蠻行為退婚
今日 13:22
【兩性關係】買電競櫈先斬後奏惹未婚妻不滿鎅爛　港男難忍野蠻行為退婚
【外傭生日】工人姐姐生日老公贈千元鑽石耳環　港妻呷醋：結婚紀念無送禮物
今日 10:03
【外傭生日】工人姐姐生日老公贈千元鑽石耳環　港妻呷醋：結婚紀念無送禮物