【升旗禮風波】荃灣聖芳濟中學委託校外人士組獨立調查委員會　料90日完成調查

▲ 荃灣聖芳濟中學月初發生升旗禮風波。（資料圖片）

荃灣聖芳濟中學月初發生升旗禮風波，14名學生被指作出「不尊重升旗禮儀式的行為」而遭校方勒令停課3天，引起社會熱議。事隔近3周，該校校監張奇恩修士今日（24日）公布，法團校董會已議決成立獨立調查委員會，承諾認真調查事件。

該校facebook今日上載張奇恩同日發出的家長信，以「砥礪前行 凝聚一心」為題，指他及校董們已個別接見涉事同學及教師，形容師生都「坦誠地表達了他們的意見和憂慮」；本月上周三（19日）校董會特別會議中，法團校董會議決成立獨立調查委員會認真調查今次事件。

獨立調查委員會由5名校外人士組成，包括香港都會大學前教育及語文學院院長張國華、天主教慈幼會伍少梅中學校長李建文、前中學校長劉鳳兒、恩主教書院校監吳慧思、大律師莊啟文。

信件指出，獨立調查委員會成員來自校外具專業及公信力人士，籲給予時間和空間來完成調查，校方預計調查需時90日，「獨立調查委員會將會向法團校董會提交一份公平公正的調查報告，讓師生、家長及公眾得到一個交代，務求挽回大家對學校的信心。」校方亦在帖文facebook承諾會盡快向家長坦承地公布調查結果。

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責任編輯：馮琪雅