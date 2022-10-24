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【季前賽】吳啟洋連推新劇兼新歌　Phoebus騎電單車滿足粉絲

娛樂 10:00 2022/10/24

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Phoebus同粉絲一齊打卡。

P1X3L 成員吳啟洋(Phoebus)近日人氣急升，除了於劇集《季前賽》中擔任重要角色外，最近更第二首個人派台歌《close friend》。MV 中，Phoebus 作出多個新嘗試，包括第一次拍攝以劇情主導的 MV，以及登上電單車與女主角風馳電掣。

為讓一眾 Phoebus 粉絲亦能體驗一下 MV 女主角的心情，近日他舉辦「《close friend》集郵日」，Phoebus 除了首次於商場演唱新歌外，更安排一台電單車讓 Phoebus 重溫拍攝 MV 點滴。

商場舉行見面會。

Phoebus 更跟粉絲打卡集郵，藉此機會跟粉絲作近距離見面互動，並感激大會安排一輛電單車於台上，讓他回憶起拍攝 MV難忘時刻。

當被問到新曲 MV 製作趣事時，Phoebus 亦表示記憶猶新,特別是拍攝電單車場口時，因為要載着女主角一同拍攝，要一邊注意交通情況，一邊留意導演和攝影師指令，時刻都需打醒精神。

對於首次拍攝首個有故事性及亦以劇情主導的 MV，Phoebus 笑言具挑戰性，並感激導演給予很大空間發揮。

最新影片：

撰文 : TOPick柴犬出動

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