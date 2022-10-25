【騙案技倆】今年首9個月詐騙案大升4成　警方心理學家拆解騙徒心理戰

▲ 今年首3季詐騙案大升4成，警方心理學家拆解騙徒使用的心理戰術，並建議市民接到可疑電話時，不要與騙徒展開對話。（李榮忠攝）

今年首3季詐騙案數字較去年同期大升4成，當中電話騙案錄1,687宗飈升1.3倍，以「假冒官員」案件佔比最多，警方心理學家拆解騙徒使用的心理戰術，認為與騙徒交流如下棋，但他們懂得掌握受害人的心理，掌控整個棋局，建議市民接到可疑電話時，不要與騙徒展開對話。

網上情緣同樣是騙案重災區，今年最大宗金額為51歲婦人被騙1,600萬元，警方心理學家指騙徒掌握「戀愛心理方程式」，利用3大愛情元素，令受害人產生強烈的感情依賴，跌入愛情陷阱。

冒官員視訊調查 騙銀行資料

商罪科反詐騙協調中心總督察顏凱欣指，至9月警方共接獲19,444宗詐騙案件，較去年同期大升5,524宗，當中電騙飈升1.3倍。20多歲的A小姐去年12月跌入「假冒官員」騙案，當時A小姐在第一次接獲來電時警覺地掛了電話，惟騙徒未有放棄再次致電並道出她的個人資料，又稱懷疑她的個人資料被洩漏，令她逐步相信。

及後A小姐被指涉嫌洗黑錢，騙徒威嚇她不能將這案件告訴任何人，並且需要離家及租住酒店以視像通話進行視訊調查。A小姐在騙徒指示下，在一個網頁輸入銀行帳戶資料，最終被轉走59萬元。

警察臨床心理學家胡展鵬指，騙徒利用心理戰術去欺騙、恐嚇受害人，包括假扮國內公安執法人員用以建立權威，要求受害人離家到酒店租房，防止與他人聯絡；又以「視訊調查」為由，令受害人感覺被監視。

51歲婦墮網上情緣 失1600萬

今年至9月網上情緣騙案亦錄1,176宗，雖較去年同期輕微跌5%，但涉款共5.1億元，較去年上升16%。商罪科反詐騙協調中心高級督察張文瀚解釋，網上情緣騙案中牽涉投資虛擬貨幣騙局有上升趨勢，這類個案平均涉款較多，帶動升勢。

胡展鵬指騙徒掌握「戀愛心理方程式」，假裝關心受害人，實為「趁你病攞你命」。他指騙徒會利用心理學「吸引力理論」，訛稱自己為專業人士甚至是皇室貴族，令到受害人相信他們是百年難得一遇的「完美筍盤」。

今年最大宗金額涉款1,600萬元，受害人為一名任職秘書公司董事的51歲女子。她在社交媒體認識到騙徒，從照片上看是一名年約30歲樣貌俊俏的男子，初相識騙徒就對受害人無所不談，關懷備至，隨後成為網上情侶，雖以情侶相稱，但雙方從未見面或進行視像通話。

不久，男子便向她推介一個網上虛擬貨幣投資平台，並表示能透過該平台致富。初初首數次交易，受害人的確收到有關投資回報，並能提走存入其個人戶口。受害人於是增加投資額，在4個月內總共投資1,600萬元。 但當受害人向客服提出提款要求時，客服指控受害人戶口因有海外非法資金流入，要求受害人需繳付2萬USDT做認証才能解凍戶口，始料受騙。

胡展鵬指騙徒亦會利用心理學「愛情三角理論」的親密、激情及承諾，令受害人對他們產生強烈的感情依賴。受害人要求見面卻往往出現「突發事件」，永遠緣慳一面；騙徒開始要求受害人金錢協助，強調自己身處險境，令受害人無時間考慮，「只要過到呢關我哋就可以見面」。受害人此時出現一種賭博常見的心理現象「接近勝利效應」，令人感覺「差少少」就可以成功，一次又一次被騙，最後「情人失蹤，人財兩空」。

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記者：李榮忠