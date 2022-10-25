【詐騙案】警方製防騙宣傳短片剖析行騙伎倆　派遇騙小冊子支援受害人

▲ 警方製防騙宣傳短片剖析行騙伎倆，派遇騙小冊子支援受害人。（警方提供）

騙徒手法層出不窮，詐騙個案不斷增加（詳情即看【下一頁】）。反詐騙協調中心在10月展開防騙宣傳《喜怒哀「落」》，透過4條宣傳短片，剖析騙徒如何利用恐懼、無知、寂寞和貪心的人性弱點，向市民埋手。另外，又製作遇騙支援小冊子，整合各機構的聯絡方法及服務，為受害人提供支援。

《喜怒哀「落」》4條防騙宣傳短片，向市民剖析騙徒在電話騙案、求職騙案、網戀騙案及投資騙案中使用的心理技巧，及其他行騙伎倆，市民在了解後從而戰勝騙徒製造的騙局橋段。

製遇騙小冊子 支援受害人

警方發現詐騙案受害人於報案後，會遇到不同財務及情緒上的困擾，最嚴重甚至有輕生念頭。有見及此，警方聯絡多個非政府機構，整合了各個聯絡方法及可提供的服務，製作一本「遇騙支援小冊子」。

小冊子由昨日起會派予騙案報案人，讓其於等候錄口供時，可以細心閱讀，內容包括發現受騙後應做及不應做的事、協助調查期間可能需要經歷的程序、防騙小貼士，以及非政府機構的聯絡方法。

警察臨床心理學家胡展鵬指，不少人會認為應該「鬧醒」受害人，惟做法只會帶來反效果，甚至造成二次傷害，令受害人更不願溝通。他呼籲當身邊人被騙，除了立刻報警外， 更應該對他們提供多一點諒解及支持。

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記者：李榮忠