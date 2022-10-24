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【香港新市容】食環署打擊阻街一周扔10噸棄置物　即睇前後對比圖

社會 22:26 2022/10/24

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油尖區一條街道於聯合行動前後的情況。（政府新聞處圖片）

食環署發言人今日（24日）表示，食環署與警務處自10月3日起先後於多區展開連串執法行動，打擊店鋪阻街，行動已取得初步成效。

發言人表示，店鋪阻街情況可能會在執法行動後再次出現，食環署與警方會繼續在各區採取聯合執法行動，持續打擊有關情況。

油尖區一條街道於聯合行動前後的情況。（政府新聞處圖片）

總結10月17日至21日行動，食環署與警方分別於灣仔、西貢、油尖、北區、中西區和旺角區打擊阻街。行動期間，食環署共發出53張定額罰款通知書和17張傳票，清除約10公噸棄置物，以及檢取約9公斤的貨物。

警方亦發出共26張警告通知書要求物主限時將物品移走，當中20張通知書逾時未獲遵辦，食環署繼而清除約300公斤相關貨物或物品。

聯合行動前後的情況。（政府新聞處圖片）

發言人呼籲店鋪負責人和其他持份者切勿非法擴展營業範圍及擺放貨物或物品在公眾地方或馬路上，對行人或車輛的流動造成阻礙。食環署聯同警方會繼續密切監察及持續嚴厲執法，以打擊店鋪阻街問題。

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責任編輯：陳梓蔚

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