【非華語生】逾千萬資助開發中文圖書贈非華語生　分級「升呢」挑戰培養閱讀興趣

▲ 語常會主席陳黃麗娟（後排右一）表示，盼獎勵計劃可補足缺口，讓非華語生多接觸日常中文字句。後排左三為教育局局長蔡若蓮。（陳靜儀攝）

3間出版社獲語文教育及研究常務委員會邀請，完成開發3套，以3至9歲非華語兒童為對象的中文分級課外讀物，合共印製9,000套書將免費派發予錄取非華語生的本地幼稚園及小學，供家長或教師陪讀，培養閱讀中文興趣，有幼稚園稱可減少教師自製相關教材的工夫。

有圖書談多國文化 教育局：無刻意加入中國國情

語常會通過由語文基金撥款1,200萬進行「非華語兒童中文分級讀物開發獎勵計劃」，青田教育中心、牛津大學出版社及三聯書店合共3間本地出版社，早前通過語常會公開邀請及評審，各獲400萬元撥款資助開發1套中文讀物。

▼ 點擊圖片放大 +2

3套書分為3級難度，由淺至深分別名為《我會讀中文》、《悅讀起跑線》及《快樂閱讀．中文書》，讓學生可以「升級」閱讀，部分書本結尾亦附有小遊戲或任務供學生完成。每套書90冊，各出版社印製3,000套書，再由語常會陸續分發予相關學校及機構，較淺的兩套書派予幼稚園，餘下1套將派予小學，並提供網上錄音檔可供家長使用。

教育局副秘書長康陳翠華稱，部分書籍多談少數族裔文化，或多談香港，強調是次計劃主要目的是讓兒童愛上閱讀，沒有刻意加入中國國情，盼以試驗性質，讓學生分享閱讀，並利用出版社附送點讀筆閱讀，並會視乎學界反應可再加印。

幼園：教師自製教材工夫減

其中由青田開發《我會讀中文》系列圖書《我們都是好朋友》，介紹多個南亞裔國籍，最後一頁教學生認識「我是中國人。我生活在香港。」字句，有非華語生即場試閱並跟隨點讀筆朗讀。

語常會主席陳黃麗娟說，目前坊間甚少專為非華語兒童而設的中文課外書，盼計劃可補足缺口，讓非華語生多接觸日常中文字句，並拓闊學生認識兒歌及詩歌等。香港非牟利幼稚園聯會主席梁金歡指，部分幼師會為非華語生額外自製適合教材，新推出圖書整全，可減省教師工作，點讀筆亦有助吸引兒童閱讀，或有助改善中文成績。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：馮琪雅