【美麗戰場】渣男變潦倒流浪漢回歸復仇？　丁子朗：讓觀眾看到新一面的自己

TVB台慶劇《美麗戰場》近日熱播中，丁子朗於劇中首演渣男程裕進，早前劇情講到他與圓圓（關嘉敏飾）偷食，但女友小美（陳曉華飾）反哀求裕進不要分手，她卻被裕進推跌及聽盡圓圓的冷言冷語，此外更前後總共吃了3大巴掌，兼被掏空值錢東西後逐出家門。

在該段劇情播出後，丁子朗在社交平台上指「其後發展 會更加峰迴路轉」，在昨晚（10月24日）播出的《美麗戰場》內，裕進再次現身，被打跛手的他變成滿手毒瘡、披頭散髮的流浪漢。似乎他是要進行復仇大計？

【美麗戰場】陳瀅爆遭前度借醉動粗撞頭 劉珮玥揭男藝人渣男行徑：佢聲名遠播架啦

最新影片推介：關楓馨專訪

裕進「回歸」

昔日「靠樣搵食」的裕進，已經變成滿手毒瘡、披頭散髮的流浪漢，並與已成為大明星的鍾家寶（陳瀅飾）在片場中再遇。

丁子朗在社交平台公開花絮照，並形容「#一個望到都覺得臭嘅造型 #但我好喜歡」，十分喜歡是次的突破。

他接受TVB娛樂新聞台訪問時，指每一次也要花約兩小時化妝，有水痘印、眼袋等，他指自己化妝後四處走時沒有人認得自己，劉穎鏇完全認不出他，仲似乎被嚇親，以英文問發生甚麼事。江欣燕又以為他是搬運工人，認為他高大、英俊但何解琅淪落至此。

丁丁也認為是一個突破，希望這一個角色讓觀眾看到新一面的自己。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

再遇林小美

裕進一角回歸，也即是會再遇前女友小美（陳曉華飾），早前有指小美最終會喪命，似乎都是與裕進一角有關？

今晚（10月25日）《美麗戰場》劇情講到一言（陳山聰飾）要家寶涉獵歌唱範疇，縱使家寶拒絕，他仍一意孤行，令家寶萌生解約念頭。一言透過新聞報道，得悉家寶下落。

而振宇（方力申飾）代家寶向一言提出解約，對方索價3億元解約費。

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R