【免針紙案】李家超指將盡快公布免針紙案跟進行動　強調會追究違反專業操守行為【不斷更新】

▲ 行政長官李家超。（黃建輝攝）

行政長官李家超今日（25日）出席行會前見記者。

【09:55】

有消息指，當局選址落馬洲河套作為逆隔離檢疫地點，工作將交由保安局進行。李家超回應表示，政府一直有方案預備，市民要明白要有前置檢疫，嘗試與內地當局達成協議。他又強調有些標準一定要符合，才能配合內地要求，有很多議題需要議定，指兩地都積極商討有關事議，但有些議題商議需時，要緊記不應為內地製造額外風險，特別考慮到內地憂慮疫情發展，要努力尋求解決方案。他又表示目前雙方都有共同意向。

【09:50】

李家超表示，對於外界對政府表現看法，有人對政府有意見，這些意見都會考慮，又指社會亦有很多正面評價，會在這些方面努力，兌現承諾。

【09:46】

就尊子漫畫事件，李家超指不同人士有其意見，如令人有不適當理解，作出澄清及跟進是好事，是增加大家溝通及共融的機會。

【09:43】

有關免針紙司法覆核裁決，李家超指，政府將很快有決定及結果，並感謝醫衞局及律政司近日所做的分析工作。他又強調政府有數個原則，政府一直依法行事，確保醫務健康得迅速保護，行事有法律基礎，對違反專業操守行為，會追究責任。

【09:40】

李家超指，上周三發表任內首份施政報告，聆聽到不同意見，整體而言各界對報告有正面看法，如劏房戶願意入住簡約公屋、海外人士對引入專才來港感興趣，亦有人對創新科技發展感興趣，令人鼓舞。

他強調施政報告理念是為市民謀幸福，為香港謀發展，感謝各界給予的意見及支持。他表示，特別重視立法會各部門在司局長帶領下解釋施政理念，聽取議員意見。施政報告定下不同領域發展方向，要全面落實，大家要團結一致。

【TOPick診症室】前列腺肥大影響小便功能 「水蒸氣」治療減副作用

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津