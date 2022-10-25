【選擇題】數學老師出卷29題答案全是「A」　學生打心理戰︰係咪我答錯？

▲ 有數學老師出卷時，將29道選擇題的答案全部設定為「A」。

老師設定考卷時，除了要考核學生的能力外，還別具用心。內地有一位數學老師出卷時，將29道選擇題的答案全部設定為「A」。學生在作答時要打心理戰，不斷懷疑自己是否答錯，結果很多學生都選擇相信自己。

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網民疑偷懶方便對答案

綜合內地傳媒報道，近日山東青島一間學校的數學試卷在社交媒體廣傳，引來大批網民熱議。這份數學卷上有29道選擇題，而所有答案都是「A」，令人嘖嘖稱奇。因為選擇題基本上不可能全部都是同一答案，有網民猜測，這是否老師偷懶，為方便自己出卷及核對答案而設的。

原來這份考卷出自一名90後女老師之手，她沒想到考卷在網絡受到極大迴響。她接受當地傳媒訪問時稱，這份考卷是級任老師一起製作的，為了讓答案全是「A」，他們還要重新編排試卷，比平時出卷更麻煩及費時，並非網民所說的偷懶。

▲ 學生在作答時要打心理戰，不斷懷疑自己是否答錯。（微博圖片）

老師別具用心鍛煉自信

至於老師們為甚麼將答案設為同一個，她解釋有一次聽到學生討論選擇題，他們認為多選B，少選C，盡量不選A和D。他們這次設定答案全是「A」，正是想鍛煉一下學生的思維和自信心，讓他們學習獨立思考，不受其他因素影響，尤其能力較弱的學生可多作訓練。

事實上，她過去曾在一次出練習題時，剛好連著7、8個選擇題都設定為相同的答案。當時她也懷疑過自己，因此聯想到也可讓學生鍛煉一下，學習相信自己。

老師補充，這次只是一次突擊測試，試卷上的題目都是他們教授過的，學生也做過的。這次老師就將題目重新編排，把答案全部設定為「A」而已。最終有很多學生全部答對了，當他們知道答案後都激動表示，「老師我選擇了相信自己」，令她覺得感動。

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責任編輯︰王明芳