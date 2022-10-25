《蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》預告首登場　《復仇者聯盟5》最強反派現身

▲ 《蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》

Marvel今年壓軸大片《黑豹2》將於11月上畫，而定於2023年2月上畫的《蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》（Ant-Man & The Wasp: Quantumania）首個官方預告，昨晚亦在無預警下發布，除揭開了《蟻俠》系列全新反派，亦為Marvel第五階段作品打開序幕。

《蟻俠與黃鋒女：量子狂熱》的片段，在早前Disney D23 博覽會上已率先洩露，而官方預告亦終正式登場。

今集故事延續《復仇者聯盟4：終局之戰》之後，蟻俠跟黃蜂女（Evangeline Lilly）繼續研究量子宇宙的秘密，而蟻俠女兒Cassie（Kathryn Newton 飾演）亦加入研究中。

在預告中，米雪菲花演的初代黃蜂女 Janet Van Dyne，對蟻俠等人作出警告，之後量子儀器儀器突然發生爆炸將眾人吸入量子領域，繼而出現本集的大反派 Kang the Conqueror，並透露了時空旅行的能力。

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蟻俠、黃蜂女以及米雪菲花及米高德格拉斯闖入神秘量子領域，蟻俠女兒Cassie亦佔戲不少，成為一個全新家庭冒險陣容。

至於新登場的 Kang the Conqueror（Jonathan Majors飾），有指是為《復仇者聯盟5》而鋪路，將成為系列最大反派。不過，今集同時有另一奸角魔多客（MODOK）登場，Kang the Conqueror相信只為系列作出引子。

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