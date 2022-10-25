【兩性關係】結婚兩年僅行房10次 性治療師揭丈夫冷淡背後只因太愛妻子

▲ 丈夫冷淡背後只因太愛妻子。

痛楚有兩種，一種在現實的接觸時體會，另一種在感覺與猜測中延續。「每次做愛都是我主動提出，即使你有反應都是敷衍應酬，這算正常嗎？」她質問身旁的丈夫。

「不少專家說︰性生活的重點不在次數，不一定做得多才算正常，況且每個人的性需要都不同。」丈夫企圖令她情緒降溫。

性生活滿意度當然不應以性行為次數來決定，但頻率卻能反映動機和意願。這對結婚兩年的夫妻，做愛次數只有十次，以新婚夫婦來說，性生活頻率像是少了一點，但更重要的是他們對性的期望與感覺出現了分歧。

「你不是沒有性需要，而是你不需要我，用了其他方法得到滿足。」她不滿他寧願看AV自慰而不做愛。

「你是有主動提出，卻不見得你很投入，既然你不享受而我又可以自己解決，為甚麼要執着做愛次數多少？」他開始有點憤怒。

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對被形容為「不投入、不享受」，她沒有反駁，因為她一直受着性交疼痛影響。陰道性交時要忍着痛，當然難以投入和享受。「為甚麼有痛仍主動提出做愛？」人天生追求快樂，避免痛苦，所以我對她的行徑感到好奇。

「如果婚姻中沒有性，我相信關係遲早會出現問題。」她忍着痛楚作主動，原來背後有更大的擔心。

但身體很誠實，做愛時她的面容表情他全都看在眼內，對做愛的感覺漸漸由雀躍變成挫折。

她忍着身體的痛楚做愛，卻以為丈夫在迴避和拒絕，愈發挑起她內心對關係不穩的憂慮；他不忍看着太太承受痛楚而抑壓自己的性行為，卻被指控為對關係抽離。彼此十分在意對方，卻各自在承受失望和失落。性不能將兩個人拉近，除非彼此的心同時會被看見。情感的痛，源於你有多愛一個人，也像身體的痛一樣，提醒着你已經受了傷。

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原文刊於《晴報》，原題為身體的痛 影響彼此投入度