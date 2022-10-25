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【癌症警號】人妻每月做18次壞事　一年後腹痛驗出肝癌【附9大徵兆】

醫生診症室 10:39 2022/10/25

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人妻每月做18次壞事，一年後腹痛求醫驗出肝癌。

肝癌是本港第3大癌症殺手，成因眾多，其中不良飲食也可是其一。內地一名24歲女子結婚後，因夫妻關係失和而經常吵架，每月最少吵18次架，引致她長期心情鬱悶，並有爭吵後酗酒的習慣。女子在2個多月前發現右上腹部常感到疼痛，胃口大減，求醫證實患上肝癌。

綜合內地媒體報道，內地一名女子在24歲那年認識了丈夫，起初二人相處和睦而女子亦覺得自己已到適婚年齡，於是半年後就正式結婚。然而女子婚後發現丈夫越來越懶，暴露各種壞習慣；二人希望要有孩子，但婚後1年卻遲遲未如願，因此關係出現裂痕。

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兩個多月前，女子的右上腹經常感到疼痛，並且沒有食慾，去醫院檢查，結果證實患上肝癌。醫生經問診後得知，她得病與日常生活習慣有關。原來女子與丈夫每月至少爭約18次，每次爭執後無人傾訴，就經常獨自在房中喝酒，用酒精麻醉自己。

而女子由於婚姻生活不美滿，多次萌生離婚念頭，又不能下定決心，導致晚上經常失眠，一天休息時間少於5小時。醫生得知女子的遭遇後，不禁感嘆「丈夫不是人」。

肝癌成因及徵狀

據衞生署資料顯示，本港肝癌患者以男性居多，早前肝癌不少由肝硬化及脂肪肝惡化而成。腸胃及肝臟科專科醫生吳昊早前接受TOPick訪問時指，脂肪肝患者年齡以40至50歲為最常見，現時有年輕化趨勢。他表示，自己所接觸的病例中，最年輕的患者為20歲，並無遺傳因素，估計是由於飲食不健康及缺乏運動而引起。

肝癌早期一般沒有任何病徵，其後出現的徵狀包括：

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責任編輯：羅嘉欣

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